5 errores de maquillaje que envejecen el rostro después de los 50 (y cómo evitarlos)

Detalles tan "simples" como el producto que eliges comprar o la manera de aplicarlo pueden hacerte ver mayor sin que lo notes, y esto sucede a cualquier edad; sin embargo, cuando los identificas, es posible evitarlos y lograr el efecto contrario. A continuación te compartimos algunos errores de maquillaje a los 50 que tal vez estás cometiendo, y cómo corregirlos.

5 errores de maquillaje a los 50 que envejecen el rostro

|Crédito: Unsplash. Rosa Rafael

1. Llevar una base pesada

Para permitir un look más natural y no terminar acentuando las líneas de expresión, es mejor usar una sola capa de base ligera, de preferencia en crema. Además, para evitar que se convierta en uno de los errores de maquillaje a los 50, elige un producto que coincida exactamente con tu tono de piel.

2. Usar blush en polvo

Aunque nadie niega su efectividad y le tenemos cariño a este tipo de producto, el acabado seco del blush en polvo puede acentuar los signos de envejecimiento en pieles que ya están deshidratadas, explica la experta en maquillaje Sandy Linter para el portal Today. También suele asentarse de manera muy visible por encima del resto del maquillaje en lugar de fundirse con él, lo cual no luce natural.

En su lugar puedes recurrir, por ejemplo, a un producto en crema con acabado "transparente"; aplícalo con brocha o con tus dedos.

3. Ponerse polvo compacto en todo el rostro

Cubrir por completo la cara con polvo puede dejar un acabado poco natural o auténtico, y de esta manera se puede anular el propósito de unificar.

Es mejor usarlo en áreas específicas como el centro de la cara. En cambio, no lo apliques en pómulos para que esta zona brille naturalmente.

4. Usar delineador negro, uno de los errores de maquillaje a los 50 más típicos

|Crédito: Unsplash. Ashley Piscek

El delineador oscuro puede enfatizar las líneas de expresión de los ojos y atraer la atención hacia ellas. Para contrarrestar este error de maquillaje, es mejor usar delineador líquido de manera sutil y en tonos cafés. También puedes evitar el delineador y recurrir a las sombras en crema y en tonos neutros claros para realzar tu mirada.

5. No poner atención a tus cejas

En décadas pasadas, lo que estuvo de moda fue llevar las cejas extremadamente delgadas y no intentar realzarlas con productos. Hoy en día, ignorar las cejas es uno de los mayores errores de maquillaje a los 50; tu rutina no puede pasar por alto este rasgo que enmarca las facciones.

Tanto es contraproducente recurrir a tonos demasiado oscuros para ti o no usar nada. Puedes, por ejemplo, usar un producto tipo lápiz para dibujar con un efecto pelo a pelo; recurre a un tono más claro que tu pelo, si eres morena.