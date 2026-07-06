15 cortes para pelo rizado que rejuvenecen y son elegantes a los 60 años

A los 60 años y con el pelo rizado, hay que hacer una buena elección en los cortes que escogemos, ya que serán los encargados de rejuvenecer nuestro aspecto visualmente, además de facilitar el proceso al definir nuestros rizos.

Ventaneando | Programa completo 6 de julio de 2026

Si estás en busca de un nuevo look, entonces prepárate; te detallaremos 15 opciones que son elegantes y se encargarán de estilizar tu aspecto al instante.

¿Qué cortes de pelo rejuvenecen a los 60 años?

A los 60 años tienes la posibilidad de mejorar tu aspecto, logrando rejuvenecer tu rostro y tener un look elegante, en especial si tienes el pelo rizado. Para ello puedes considerar usar los siguientes cortes:

Mullet: Te ayudan a darle protagonismo a los rizos mientras da mayor volumen. Long bob: Ideal al crear capas sutiles, definiendo los mechones. Bob medio: Se adapta a gran parte de los rostros. Bob Francés: A nivel de la mandíbula, enmarca el rostro y da frescura. Bob asimétrico: Si quieres algo más novedoso, puedes optar por el asimétrico, jugando con la longitud. Media melena: Aquella opción para quienes no quieren sacrificar su melena larga; puedes añadir un fleco para suavizar los rasgos. Corte medio: Sus capas internas aligeran el peso y dan una melena definida. Pixie: Para quienes quieren algo drástico y corto, eliminan peso a la melena. Taper Fade: Genera protagonismo en la parte superior. Capas suaves: Dan movimiento y densidad. Corto con volumen superior: Ideal si estás perdiendo densidad en tu melena. Bixie: Da volumen en la parte superior y densidad, además de realzar tus rasgos. Corte redondeado: Distribuye el volumen de forma uniforme con un look suave. Shag: Da una estructura más suave con movimiento, logra equilibrar el volumen. Melena media escalada: Podrás mantener el largo que te gusta con movimiento.

¿Cómo lucir un pelo joven?

Es importante que, para que el pelo rizado se vea bien con los cortes, haya que darle un correcto cuidado, ya que a los 60 años su estructura comienza a cambiar con el paso del tiempo, el cual se encargará de rejuvenecer o envejecer nuestro aspecto.

Recuerda aplicar cremas hidratantes, champú acorde a la melena, aceites capilares y disminuir la aplicación de herramientas de calor. No olvides que la dieta será indispensable, por lo que debes mantener una alimentación rica en nutrientes.