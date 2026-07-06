La pantalla negra pasó de moda: la tendencia que logra que el televisor sea parte de la decoración

La clásica pantalla negra que domina visualmente la sala cuando el televisor está apagado está quedando atrás. La nueva tendencia en diseño de interiores apuesta por los llamados Art TV. Estos dispositivos incorporan funciones como el Modo Arte: una herramienta que permite mostrar una galería de alrededor de 80 obras digitales de artistas reconocidos.

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De este modo, la pantalla deja de ser un elemento que interrumpe la decoración del hogar y pasa a formar parte de ella. Este concepto responde a una búsqueda cada vez más frecuente de ambientes donde la tecnología se integre de manera armónica con el mobiliario y los objetos decorativos.

Arquitectos e interioristas coinciden en que los dispositivos electrónicos ya no deben ser el centro visual de una habitación, sino convivir con el estilo del espacio para crear ambientes equilibrados y acogedores. Conoce más acerca de esta tendencia de diseño de interiores.

¿Por qué los televisores Art TV son tendencia en diseño de interiores?

Los especialistas explican que el diseño contemporáneo busca que cada elemento del hogar tenga una doble función: práctica y estética. En ese contexto, los televisores con Modo Arte representan una evolución del entretenimiento hacia el interiorismo. Entre sus principales características destacan:



Transforman la pantalla en una obra de arte: cuando el televisor no reproduce contenido, muestra pinturas, ilustraciones y fotografías digitales que decoran el ambiente.

cuando el televisor no reproduce contenido, muestra pinturas, ilustraciones y fotografías digitales que decoran el ambiente. Reducen el impacto visual de la tecnología: la pantalla deja de percibirse como un gran rectángulo negro y se integra con mayor naturalidad al espacio.

la pantalla deja de percibirse como un gran rectángulo negro y se integra con mayor naturalidad al espacio. Aportan personalidad a la decoración: las obras pueden elegirse según el estilo del ambiente, desde propuestas clásicas hasta composiciones contemporáneas.

las obras pueden elegirse según el estilo del ambiente, desde propuestas clásicas hasta composiciones contemporáneas. Favorecen ambientes más armónicos: el televisor pasa a ser parte de la composición decorativa junto a cuadros, muebles e iluminación.

el televisor pasa a ser parte de la composición decorativa junto a cuadros, muebles e iluminación. No requieren suscripciones adicionales: algunos modelos ofrecen un catálogo gratuito de aproximadamente 80 obras digitales disponibles mediante el Modo Arte.

La American Society of Interior Designers (ASID) sostiene que uno de los desafíos del diseño residencial actual consiste en integrar la tecnología sin afectar la estética de los ambientes. Soluciones como los Art TV responden precisamente a esa necesidad.

¿Cómo integrar un televisor a la decoración del hogar?

Más allá de la tecnología, los expertos en diseño de interiores recomiendan acompañar el televisor con una composición que favorezca la continuidad visual del ambiente. Estas son algunas ideas:



Instalarlo sobre un mueble de líneas simples: una consola de madera, piedra o acabado mate ayuda a integrarlo con el resto del mobiliario.

una consola de madera, piedra o acabado mate ayuda a integrarlo con el resto del mobiliario. Crear una composición con cuadros y objetos decorativos: cuando el televisor muestra una obra digital, puede dialogar visualmente con otras piezas artísticas de la pared.

cuando el televisor muestra una obra digital, puede dialogar visualmente con otras piezas artísticas de la pared. Incorporar iluminación ambiental: lámparas indirectas o apliques de pared suavizan la presencia de la pantalla y generan una atmósfera más cálida.

lámparas indirectas o apliques de pared suavizan la presencia de la pantalla y generan una atmósfera más cálida. Elegir marcos o acabados decorativos compatibles: algunos modelos permiten añadir marcos intercambiables para que el televisor se asemeje aún más a una obra enmarcada.

algunos modelos permiten añadir marcos intercambiables para que el televisor se asemeje aún más a una obra enmarcada. Mantener una paleta de colores coherente: integrar el televisor con los tonos predominantes de la sala contribuye a una estética uniforme y sofisticada.

Para los especialistas, esta tendencia refleja cómo la tecnología y el diseño pueden convivir sin competir por la atención. Gracias a funciones como el Modo Arte, el televisor deja de ser un objeto que se oculta cuando está apagado y se convierte en un recurso decorativo que aporta estilo, personalidad y dinamismo a los espacios contemporáneos.