¿Dónde y cuándo ver GRATIS en linea el Reto por el Pin del Chef de Masterchef 24/7 hoy lunes 6 de julio del 2026?

Este lunes está dando inicio una nueva semana de MasterChef 24/7, donde ya hemos visto que cualquier cosa podría suceder, pues los Retos y demás Batallas exigen lo mejor de nuestros Cocineros y a estas alturas de la competencia hasta el mínimo descuido podría significar su salida.

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Si bien, cada Reto y Batalla es de suma importancia, uno de los más intensos es el que se lleva a cabo este lunes, donde los Cocineros disputarán el tan codiciado Pin del Chef, uno de los beneficios más importantes de la semana y que ciertamente termina influyendo de gran manera en los siguientes días, por lo que no te explicaremos cómo puedes hacer para seguir cada detalle en línea.

¿Cómo ver en línea el Reto por el Pin del Chef de MasterChef 24/7?

Si tú al igual que todo México quieres ser testigo de lo que sucede este lunes en el Reto por el Pin del Chef, pero no estarás en casa, te invitamos a seguirlo en línea, una modalidad que ofrece distintas alternativas para seguir en vivo.



La primera es a través de nuestro sitio web oficial de Tv Azteca , donde podrás encontrar la sección de MasterChef 24/7



, donde podrás encontrar la sección de Otra de las maneras en las que puedes seguir el Reto por el Pin del Chef es a través de la app de TV Azteca En Vivo , donde podrás tener al momento cada detalle de lo que se vive dentro de la cocina más popular de todo México.



, donde podrás tener al momento cada detalle de lo que se vive dentro de la cocina más popular de todo México. Finalmente otra opción (que ya no es gratuita pero sí en línea), en a través de Disney+, puedes tener cada detalle de lo que sucede dentro del Universo de MasterChef 24/7 a través de la aplicación de streaming donde podrás seguir el 24/7 de manera ininterrumpida, conociendo cada cosa que sucede en el día a día, aunque para esta tercera alternativa deberás estar suscrito al servicio.

¿Cuál es la importancia del Pin del Chef de MasterChef 24/7?

A lo largo de las semanas, hemos sido testigos de cómo el Pin del Chef termina por dar rumbo a los días dentro de MasterChef 24/7, pues quien sea el portador tiene beneficios como inmunidad al Deltantal Negro (eliminacioón), así como la repsonsabilidad de la toma de desiciones dentro del programa. ¿Quién lo ganará este lunes? ¡No te lo pierdas en punto de las 8:30 pm!