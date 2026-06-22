5 ideas de maquillaje natural con labios nude para graduación

La temporada de graduaciones 2026 se encuentra cada vez más cerca y al ser algo sumamente especial, las chicas buscan verse hermosas y lucir una piel radiante para culminar un ciclo. Es por eso que tenemos diversas opciones perfectas de maquillaje natural con labios nude para graduación, sigue leyendo para que te inspires y elijas tu maquillaje ideal.

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Opciones de maquillaje natural para graduación

1. La primera opción es un maquillaje donde la piel es protagonista, pues es una base de alta cobertura, rubor en tono durazno para que luzca aún más natural y un labial nude con un toque de gloss. Puedes llevar un par de pestañas postizas de 1 x 1 para que tu mirada se vea más abierta.

2. Si vas a llevar el cabello recogido, te sugerimos este tipo de maquillaje. Peina tus cejas naturales y rellena pelo a pelo, para las sombras selecciona un tono café y un brillo para darle ese glow a tu mirada. En cuanto a los labios lleva un labial nude café con gloss.

3. Si buscas una mirada de impacto te recomendamos este make up con una combinación de sombras en tonos café, dorado y rosa. Elige un delineado que alargue tus ojos y para el contorno de piel un café lúcido que no apague el maquillaje.

4. Para las chicas que aman el rosa, pero quieren un estilo muy natural en su graduación, este maquillaje es perfecto, pues las sombras hacen una conexión perfecta con el blush al ser del mismo tono. Para el delineado superior elige un lápiz delineador café y para el inferior un dorado o blanco.

5. Si buscas un maquillaje donde tu piel se vea mate y sin brillo, esta última opción es la más recomendable. Las pestañas 1 x 1 son las protagonistas pues abren la mirada y hacen un match perfecto con el delineado en el lagrimal. Para los labios sugerimos un labial nude con el delineado café