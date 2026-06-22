Así puedes lucir una pedicura impecable sin usar esmalte de uñas

Cuando pensamos en una pedicura impecable, usualmente pensamos que siempre es necesario el uso de barniz, pero no es algo indispensable, ya que es un procedimiento que no busca lo estético, va tras lo saludable en los pies.

Para que puedas lucir unos pies hermosos en verano, te detallaremos cómo lo puedes lograr sin usar esmalte de uñas; solamente toma en cuenta algunos pasos.

¿Cómo hacer una pedicura impecable?

Para tener una pedicura impecable, es necesario seguir unos sencillos pasos, con los que lograremos eliminar todas las asperezas que tengas e hidratar la piel fácilmente. Es así que deberás hacer lo siguiente para lucir unos pies de impacto sin usar esmalte de uñas:

Remojo: Sumerge tus pies en agua tibia por 15 minutos. Recorte: Corta tus uñas en línea recta, no redondees las esquinas para que no se encarnen. Con una lima suaviza los bordes. Exfoliado: Con una lima o piedra pómez, lima las asperezas; realiza movimientos suaves para evitar irritaciones. Secado: Al terminar, seca tus pies con una toalla. Hidratado: Finalmente, hidrata tu piel con crema especialmente para pies; da masajes en talones y plantas para una sensación de descanso.

Recordemos que el uso de barniz en una pedicura es algo opcional; si no aplicamos, lograremos un acabado natural, además de evitar el constante mantenimiento que le demos, ya que con el paso del tiempo el color comienza a caerse.

¿Cuál es el largo ideal de las uñas de los pies?

Para tener una pedicura impecable, se recomienda que la longitud de las uñas de tus pies no exceda el doble del tamaño de tu uña, logrando ser un margen aproximado de 1 a 2 milímetros de la uña blanca; de esta manera evitaremos que se acumulen bacterias y genere un mal olor.

Con todas las recomendaciones anteriores, logra lucir unos pies de impacto sin usar esmalte de uñas, en especial si sueles aplicar zapatos abiertos en el verano. No esperes más y aplica todos los pasos.