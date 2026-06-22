¿Quién es el ganador del Pin del Chef de MasterChef 24/7 este lunes 22 de junio del 2026?

La presión aumenta en MasterChef 24/7 pues al conocer la eliminación de Pablo y salida de María por motivos de salud, la cocina más famosa de México entra a una nueva etapa donde la competencia, retos y convivencia serán un factor importante para que cada participante empiece a contribuir sus estrategias para continuar en el reality culinario y evitar errores que lo aproximen a la eliminación. Este lunes 22 de junio, los cocineros se enfrentarán a una nueva prueba para conquistar el Pin del Chef y obtener grandes ventajas durante la semana.

Luego de un intenso Domingo de Eliminación, los participantes buscarán demostrar su evolución frente a los Chefs, conscientes de que no hay oportunidad para cometer errores. Con la llegada de dos cocineros nuevos el nivel culinario se eleva.

¿Quién ganó el Pin del Chef hoy lunes 22 de junio?

Debido a que ya concluyó una semana más dentro de MasterChef 24/7 donde anteriormente Diego se había ganado varias ventajas por ser el portador del Pin del Chef, hoy la mayoría de los participantes tiene la oportunidad de tener el poder por lo que no te debes perder la emisión de este lunes para saber quién salió victorioso en el reto que dará a conocer la máxima autoridad culinaria que está conformada por la Chef Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena.

¿Quiénes son los participantes que no lucharán por el Pin del Chef?

Aunque el Pin del Chef está en juego para todos los participantes, en esta emisión al menos dos cocinero no lograrán luchar por él, pues previo a concluir el Domingo de Eliminación nuestra querida conductora Claudia Lizaldi dio a conocer al público que MasterChef 24/7 entra en una nueva etapa donde ayer mismo se concluyó una etapa por lo que varios cocineros recibieron un reconocimiento por su avance en la cocina.

Sin embargo, no todos lograron obtener tal reconocimiento, pues tanto los Chefs como Claudia Lizaldi indicaron que a un mes de que inició el reality culinario hubo dos personas que no han demostrado avances por lo que automáticamente se les dio el Delantal Negro, además, se les indicó que no podrían cocinar por el Pin del Chef.

Ante estas palabras Daniela y Julio fueron considerados como los participantes con un desempeño que no ha logrado convencer a los jueces. Con el reality entrando en una fase mucho más exigente, cada decisión pesa más y los jueces esperan un crecimiento constante.