4 técnicas de Melted Hair que aportan dimensión y refrescan el look después de los 35
Una visita al salón de belleza puede ser la solución para quitarte años de encima, sobre todo si apuestas por tendencias favorecedoras como el “Melted Hair”.
El color que usamos en el pelo es mucho más importante de lo que se piensa, pues los estilos capilares tienen la capacidad de transformar el rostro al instante y resaltar ciertas facciones para una apariencia favorecedora. Es el caso del "Melted Hair", una de las tendencias de belleza que están arrasando en 2026 gracias a que es el aliado perfecto para rejuvenecer después de los 35 sin procedimientos invasivos.
¿Qué es el Melted Hair?
El "melting" en el pelo es una técnica de coloración que fusiona distintas tonalidades en un mismo estilo para darle armonía a la apariencia, de acuerdo con un artículo de Vogue US. Se trata de un degradado sutil que va combinando colores de medios a puntas, lo que aporta brillo y luminosidad a la cabellera, lo que a su vez contribuye a un efecto rejuvenecedor maravilloso.
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Aunque se puede hacer con casi cualquier tono, la tendencia del momento se enfoca en la gama que va de los castaños a los rubios, incluyendo todas las tonalidades que hay intermedias y consiguen un resultado completamente original. Es muy importante no confundir el Melted Hair con procedimientos como el balayage o las luces, pues son totalmente diferentes y hacerlos de la forma correcta influye en los resultados finales.
Los 4 estilos de pelo tipo "melting" que rejuvenecen a partir de los 35 años
- Caramelo. El rubio no es para todas, pero siempre se puede probar un poco de su magia con técnicas que lo toman como punto de partida. Por ejemplo, está el Melted Hair con tintes caramelo que quedan increíbles con un castaño cálido y le dan luz al rostro de forma sutil.
Cobrizo suave estilo "melting". Si quieres un cambio de look drástico y buscas probar tendencias de belleza que son muy favorecedoras, el pelo cobrizo difuminado es una de las mejores opciones para rejuvenecer tu imagen después de los 35 años. Todo gracias a que la combinación de rojizos y castaños suavizan los rasgos para disimular los signos de la edad.
- Beige cenizo. En caso de que quieras apostar por una cabellera rubia, pero sin verte igual que el resto, entonces te conviene probar el Melted Hair con efecto beige cenizo. Esto porque es una versión muy llamativa que no se concentra en el amarillo, sino en un beige suave con mucha personalidad. También tiene la ventaja de que no se deslava tan rápido y no requiere de mantenimiento tan frecuente.
Avellana brillante para Melted Hair. La pérdida de densidad capilar es una de las señales que aparecen a partir de cierta edad y que si no se le pone atención, puede contribuir a crear una imagen avejentada y poco favorecedora. La buena noticia es que una de las tendencia de tintes "melting" tiene como protagonista al color avellana, que fusiona lo mejor de los castaños y los rojizos para aparentar cabelleras abundantes y sanas.