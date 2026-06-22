4 técnicas de Melted Hair que aportan dimensión y refrescan el look después de los 35

El color que usamos en el pelo es mucho más importante de lo que se piensa, pues los estilos capilares tienen la capacidad de transformar el rostro al instante y resaltar ciertas facciones para una apariencia favorecedora. Es el caso del "Melted Hair", una de las tendencias de belleza que están arrasando en 2026 gracias a que es el aliado perfecto para rejuvenecer después de los 35 sin procedimientos invasivos.

¿Qué es el Melted Hair?

El "melting" en el pelo es una técnica de coloración que fusiona distintas tonalidades en un mismo estilo para darle armonía a la apariencia, de acuerdo con un artículo de Vogue US. Se trata de un degradado sutil que va combinando colores de medios a puntas, lo que aporta brillo y luminosidad a la cabellera, lo que a su vez contribuye a un efecto rejuvenecedor maravilloso.

Aunque se puede hacer con casi cualquier tono, la tendencia del momento se enfoca en la gama que va de los castaños a los rubios, incluyendo todas las tonalidades que hay intermedias y consiguen un resultado completamente original. Es muy importante no confundir el Melted Hair con procedimientos como el balayage o las luces, pues son totalmente diferentes y hacerlos de la forma correcta influye en los resultados finales.

Los 4 estilos de pelo tipo "melting" que rejuvenecen a partir de los 35 años