4 tendencias de decoración que están haciendo desaparecer las cómodas tradicionales
Los muebles estorbosos ya son cosa del pasado, en especial ahora que hay tendencias muy funcionales para reemplazar a las cómodas de madera.
En 2026, las tendencias de decoración de interiores apuestan por estructuras ligeras que no sean estorbosas y sigan siendo igual de funcionales que los muebles tradicionales. En el caso de las cómodas con cajones amplios, están surgiendo alternativas que permiten almacenar todo tipo de artículos sin saturar el espacio de las habitaciones y además quedan súper elegantes.
¿Cuáles son los muebles que sirven para lo mismo que las cómodas en la decoración? El modelo que es tendencia en 2026
Clóset abierto con tubos. Para tener todo a la mano y no perder el tiempo tratando de encontrar las cosas, los armarios abiertos que vienen con tubos de aluminio son una de las mejores opciones para reemplazar las cómodas de madera tradicionales. Esto gracias a que cuentan con una estructura bastante útil que sirve para acomodar pantalones, playeras, vestidos, chamarras, bolsos y zapatos, con la ventaja de que hasta hace que el cuarto se vea más amplio, según información de The Closet Company.
Camas con almacenamiento. Cuando se trata de departamentos o casas pequeñas que tienen recámaras reducidas, aprovechar hasta el último rincón es indispensable para mantener el orden. Y una opción con la que no hay que perder el estilo, son las camas que vienen con almacenamiento integrado y que son perfectas para guardar ropa, calzado y hasta accesorios.
Baúl al pie de cama. Los muebles no siempre son solamente para almacenar artículos, sino que ya hay modelos multifuncionales que son una gran adquisición cuando se trata de optimizar los espacios. Por ejemplo, están los baúles o cofres que tienen casi el mismo tamaño de almacenamiento que las cómodas clásicas, pero con un diseño mucho más minimalista y que tal como explica el sitio de Hydden Hill, funcionan increíblemente bien como banca o mesita.
Repisas modulares amplias. En caso de que prefieras aprovechar las paredes vacías de tus habitaciones y quitar de una vez de la cómoda tradicional que compraste hace años, prueba con la tendencia de decoración 2026 de repisas modulares con buen margen de tamaño. Pueden ir horizontales, verticales o fusionadas, dependiendo de qué tantas cosas quieras acomodar su superficie y qué tan resisten esperas que sea la estructura.