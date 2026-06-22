4 tendencias de decoración que están haciendo desaparecer las cómodas tradicionales

En 2026, las tendencias de decoración de interiores apuestan por estructuras ligeras que no sean estorbosas y sigan siendo igual de funcionales que los muebles tradicionales. En el caso de las cómodas con cajones amplios, están surgiendo alternativas que permiten almacenar todo tipo de artículos sin saturar el espacio de las habitaciones y además quedan súper elegantes.

¿Cuáles son los muebles que sirven para lo mismo que las cómodas en la decoración? El modelo que es tendencia en 2026