Cómo maquillar las cejas para rejuvenecer el rostro después de los 50

Con el paso del tiempo, las cejas suelen perder densidad, color y forma natural. Esto puede hacer que la expresión se vea más cansada después de los 50 años. Por eso, expertos profesionales coinciden en que maquillar correctamente ayuda a equilibrar el rostro y generar una apariencia más fresca.

¿Nuevo romance en el regional mexicano? Xavi reacciona a los rumores que lo vinculan con Emily, hija de ‘El Canelo’

Especialistas como Bobbi Brown, la maquillista española María Borbolla y referentes de belleza de medios como Vogue Beauty, sostienen que las cejas suaves, definidas y con acabado natural son clave para rejuvenecer visualmente después de los 50 años. Esta es la manera de lucirlas con estilo.

Técnica de maquillaje para cejas con canas después de los 50 años

Los maquillistas aconsejan respetar la forma natural y maquillar las cejas con canas utilizando productos ligeros que imiten el vello real.



Elegir tonos suaves y naturales: evitar que el rostro se vea endurecido. Los expertos recomiendan tonos taupe, gris topo o marrones suaves en lugar de colores negros o demasiado intensos. Rellenar con microtrazos: imitar el crecimiento natural del vello. Los lápices de punta fina ayudan a cubrir espacios vacíos sin crear bloques artificiales. Peinar las cejas hacia arriba: abrir visualmente la mirada. Utilizar un gel fijador transparente o con color aporta orden y sensación de mayor volumen. Difuminar bien el producto: conseguir un acabado natural. Un cepillo tipo spoolie ayuda a integrar mejor el maquillaje y suavizar líneas marcadas.

¿Qué errores debes evitar al maquillar cejas con canas después de los 50?

Los especialistas aseguran que ciertos hábitos pueden sumar años visualmente o endurecer las facciones.



Usar tonos demasiado oscuros: las cejas excesivamente negras generan un contraste poco natural con las canas.

las cejas excesivamente negras generan un contraste poco natural con las canas. Marcar demasiado el arco: los trazos agresivos pueden hacer que la mirada luzca más rígida.

los trazos agresivos pueden hacer que la mirada luzca más rígida. Dibujar cejas muy gruesas artificialmente: los expertos aconsejan trabajar la densidad de forma gradual.

los expertos aconsejan trabajar la densidad de forma gradual. Olvidar hidratar la zona: la piel madura tiende a resecarse más, por lo que una buena hidratación ayuda a que el producto se adhiera mejor.

La maquillista Bobbi Brown sostiene que unas cejas bien definidas pueden tener un efecto "lifting" inmediato sobre el rostro. Por eso, cada vez más profesionales apuestan por técnicas sutiles y productos livianos que acompañen las canas en lugar de intentar ocultarlas completamente.