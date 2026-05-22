Las mascarillas nocturnas para cejas son uno de los secretos mejores guardados para las personas que buscan un marco facial denso, fuerte y disciplinado sin depender de geles fijadores químicos.

Las ccejas pobladas requieren de un cuidado especializado, ya que al tener una mayor densidad de vello, son propensas a la resequedad cutánea subdérmica, la descamación (que es muy parecida a la caspa) y a que los pelos se vuelvan rígidos o quebradizos.

Durante la shoras de suelo, la tasa de regeneración celular de la piel se duplica, convirtiendo a la noche en el momento biológico perfecto para que los folículos absorban nutrientes esenciales.

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Las 3 mascarillas nocturnas para cejas pobladas

Los estudios dermatológicos y tricológicos indican que aplicar tratamientos hidronutritivos en formato oclusivo nocturno fortalece la queratina natural del vello y estimula la microcirculación en la zona del arco supracilar.

Las mascarillas que te presentamos hoy tienen una fórmula que actúa sellando la humedad, suavizando la textura del pelo rebelde y previniendo la caída prematura causada por el desmaquilladio diario o el estrés oxidativo.

Algunos de los mejores ingredientes que puedes aplicar de manera habitual para conseguir el aspecto acondicionado, brillante y dócil son:

Mascarilla de aceite de ricino y vitamina E

Las mascarillas para cejas aportan nutrientes a esta área de la piel|Pexels: Nataliya Vaitkevich

Conocida por ser ultra-fortalecedora. Su principal beneficio es el ácido ricinoleico que penetra profundamente en el folículo y estimula la densidad. Mientras que la vitamina E reparará el vello dañado por los tintes o laminados.

Mascarilla de gel de aloe vera y aceite de argán

Estos dos ingredientes son perfectos para hidratar la piel que está debajo de las cejas, lo que evita la descamación. Además, el aceite suaviza los vellos más gruesos y rebeldes.

Las mascarillas de aloe vera en las cejas humectan la piel debajo del vello|Pexels: Alexey Demidov

Mascarilla de manteca de karité y aceite de romero

Ideal para la nutrición y el crecimiento. La manteca de karité aporta lípidos esenciales que recubren la fibra capilar, y el aceite de romero activa la circulación para asegurar que nazca vello nuevo y fuerte.

