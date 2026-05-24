Cómo maquillar las cejas para rejuvenecer el rostro después de los 30
Conoce los pasos que debes seguir para maquillar las cejas, recomendaciones que te ayudarán a rejuvenecer el rostro a los 30 años y evitar arrugas
Es importante maquillar las cejas correctamente, ya que se encargan de crear un marco para nuestro rostro. Al no tener cuidado en esta característica, nos arriesgamos a resaltar ciertas facciones poco favorecedoras o algunas arrugas que tengamos.
Caminos de la Vida | Programa 24 Mayo 2026
Por lo que te vamos a explicar cómo arreglar esa zona para poder rejuvenecer el rostro después de los 30 años, técnicas y consejos que marcaran una gran diferencia en tu apariencia diaria.
¿Cómo maquillar las cejas?
Como ya lo mencionamos, es importante maquillar las cejas de cierta forma después de los 30, ya que dependiendo de lo que hagamos podemos envejecer o rejuvenecer el rostro visualmente. Para obtener un buen resultado, consultamos con el Modo IA y nos proporcionó los siguientes pasos:
- Peina hacia arriba con ayuda de un cepillo, ya que lograrás abrir tu mirada en cuestión de segundos.
- Debajo de la ceja traza una línea para poder crear una ilusión óptica de firmeza.
- Con un lápiz fino, dibuja algunas líneas para rellenar los espacios, lograrás darle mayor grosor y obtener un acabado natural.
- La cola de tu ceja, se va a alargar ligeramente hacia la sien, nunca lo hagas en dirección descendente.
- Para fijar y aportar volumen usa un gel transparente o con color en movimientos ascendentes. Le dará mayor densidad y mantendrá el efecto lifting todo el día.
¿Cuáles son los errores más comunes al maquillar?
Con los pasos anteriores lograrás maquillar las cejas y rejuvenecer el rostro al mismo tiempo, pero es importante que consideres ciertos aspectos; hay errores que después de los 30 años pueden hacerte lucir una apariencia envejecida. Evita hacer lo siguiente:
- Usar negro o colores muy oscuros endurece tus facciones. Escoge uno o dos tonos más claros para obtener un mejor resultado.
- Usar cejas muy delgadas igualmente se encarga de restar juventud a tu mirada. También evita usar las que tengan un arco muy picudo o anguloso, ya que generan una expresión de enfado.
- Aplicar productos muy pesados, ya que dan una apariencia muy artificial e igualmente pueden enmarcar las facciones en exceso. Opta por usar lápices de precisión o rotuladores.
@leslyjpandurov Cosas que cambié en mi maquillaje después de los 38 años “parte cejas” tips de maquillaje que te van a servir 💕 #makeupformatureskin #cejastutorial #browtutorial #makeuptip ♬ original sound - Lesly Panduro