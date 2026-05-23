Cómo maquillar las cejas delgadas para que se vean y duren

Las cejas son parte importante del rostro por lo que mantenerlas cuidadas es muy importante. Durante mucho tiempo han ido cambiando su forma por lo que en la actualidad todo se inclina por las cejas más pobladas.

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Para maquillar las cejas delgadas logrando un aspecto natural y de larga duración, la clave es combinar productos de precisión para rellenar con un gel fijador de larga duración.

¿Cómo maquillar las cejas delgadas?

Para lograr maquillar unas cejas delgadas pues necesitas lo siguiente.



Lápiz de cejas ultra fino (de mina rígida).

Sombra o pomada para cejas (un tono más claro que tu pelo).

Gel fijador transparente o con color (con fórmula a prueba de agua).

Pincel biselado rígido.

Corrector de alta cobertura.

Paso a paso para dar volumen y duración

Limpia la zona: Elimina restos de crema o base en las cejas con un hisopo seco. La piel limpia retiene mejor el pigmento.

Maquilla tus cejas de la mejor manera.|Canva

Dibuja pelos falsos: Usa el lápiz ultra fino para trazar líneas delgadas en los huecos. Sigue siempre la dirección del crecimiento natural.

Añade fondo y sombra: Aplica un poco de sombra con el pincel biselado en el cuerpo de la ceja. Esto simula sombra de vello real y da dimensión.

Difumina los trazos: Pasa un cepillo de cejas limpio (spoolie) para suavizar las líneas marcadas. Evita que el inicio de la ceja quede muy oscuro.

Sella con gel: Aplica el gel fijador peinando hacia arriba y hacia afuera. Este paso envuelve cada vello, aporta grosor y bloquea el sudor.

Define los bordes: Pasa una cantidad mínima de corrector debajo del arco de la ceja. Limpia los errores y hace que la ceja se vea más pulida.

Define tu ceja de la mejor manera.|Pexels

Trucos profesionales contra el sudor y la grasa

Aplica polvo translúcido: Pon un toque ligero de polvo sobre la ceja antes de maquillarla si tienes la piel muy grasa.

Técnica híbrida: Usa pomada de cejas en la cola (donde suele borrarse antes) y lápiz en el inicio para un acabado natural.

Evita las bases pesadas: No apliques base de maquillaje ni corrector directamente sobre el pelo de la ceja o el producto patinará.