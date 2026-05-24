Cómo maquillar el cuello y el escote para lucir aesthetic

Todos hemos visto a esas actrices y modelos que muestran un escote y un cuello marcado, generando un aspecto estilizado en su físico. Aunque varias de ellas logran ese aspecto por su físico, varias se deben a la aplicación de maquillaje que se encarga de enmarcar los músculos.

Para que lo puedas lograr, te diremos cómo maquillar esa zona para lucir aesthetic, técnica que se encarga de resaltar ciertas siluetas, logrando un aspecto estilizado. No te pierdas todos los detalles.

¿Cómo puedo hacer que mi cuello luzca estilizado?

Además de poder estilizar el cuello y el escote, el maquillar esa zona también te ayuda a difuminar la transición del rostro, evitando tener el “efecto máscara”. Para que puedas lucir aesthetic, debes hacer los siguientes pasos, según Modo IA:

Preparación: Prepara la piel de la zona, pasa un algodón con agua micelar para eliminar impurezas. Hidrata con crema humectante. Añade protector solar. Por último, aplica primer luminoso. Unifica el tono: Busca una base fluida, extiende el producto de arriba hacia abajo. Si tu cuello es más claro que el rostro, puedes usar una brocha grande con polvos bronceadores para igualar el tono, pero es opcional. Contouring: Aplica un tono oscuro de contorno debajo de la barbilla en la línea de la mandíbula. Dibuja dos líneas verticales en los laterales del cuello. Aplica encima y debajo del hueso de la clavícula, y un poco de iluminador en la protuberancia. Para blusas escotadas: Si tienes considerado usar un escote pronunciado, dibuja una “V” siguiendo la curvatura de los senos. Sellado: Con ayuda de una brocha densa, aplica polvo translúcido; realiza presión para fijar el producto. Otra opción que puedes usar es el fijador en spray.

¿Cómo cuidar la piel del cuello y el escote?

Considera que la piel del cuello y el escote suele ser muy delgada, por lo que es importante cuidarla para evitar su envejecimiento. Por lo que se recomienda hacer lo siguiente:

Limpieza suave, aplicar productos de skincare para esa zona. Usar protección solar para evitar el envejecimiento y las manchas.

Cuidar la postura al dormir para prevenir arrugas.

Realizar masajes ascendentes y suaves.

Aplica los tips de cuidado y la forma de maquillar la zona, así podrás lucir una prenda escotada mostrando una piel brillante y firme, pruébalo para que puedas lucir aesthetic en cualquier evento.