Cómo maquillar los labios color fucsia para todos los tonos de piel

¿Quieres darle a tu imagen un estilo más atrevido? El maquillaje en tonos fucsia es perfecto para mostrar tu esencia y destacar en cualquier momento. No importa si ya sabes maquillarte muy bien o si apenas estás comenzando a probar cosas nuevas, siempre hay formas sencillas de sacarle provecho. Aquí encontrarás ideas y tips, que de acuerdo con Nyx, son prácticos para lograr un look con mucha personalidad. ¡Es momento de atreverte y robar miradas!

¿Qué tono de maquillaje fucsia te favorece más?

Elegir el fucsia ideal puede hacer que tu maquillaje luzca increíble y resalte mucho mejor tus facciones. Aunque es un color llamativo y versátil, hay ciertos tonos que pueden favorecerte más según tu tipo de piel y el color de tus ojos. Aquí tienes una guía sencilla para encontrar el indicado:

Piel clara: Los fucsias suaves o con un toque rosado suelen ser la mejor opción, ya que añaden color al rostro sin verse demasiado intensos.

Los fucsias suaves o con un toque rosado suelen ser la mejor opción, ya que añaden color al rostro sin verse demasiado intensos. Piel media: Si tu piel es de tono medio, tienes mucha libertad para jugar con diferentes matices, desde fucsias vibrantes hasta tonos más profundos y elegantes.

Si tu piel es de tono medio, tienes mucha libertad para jugar con diferentes matices, desde fucsias vibrantes hasta tonos más profundos y elegantes. Piel oscura: Los fucsias intensos, brillantes o incluso con acabado neón son perfectos, porque destacan muchísimo y aportan luz al rostro.

Los fucsias intensos, brillantes o incluso con acabado neón son perfectos, porque destacan muchísimo y aportan luz al rostro. Ojos claros: Los tonos fucsia con matices morados ayudan a que el color natural de tus ojos resalte y se vea más intenso.

Los tonos fucsia con matices morados ayudan a que el color natural de tus ojos resalte y se vea más intenso. Ojos oscuros: Los fucsias con subtonos rosados o rojizos son ideales, ya que crean contraste y hacen que la mirada se vea más expresiva.

Labios fucsia|Pinterest

¿Cómo preparar tus labios?

También es esencial preparar bien los labios para que el producto quede uniforme y tenga más duración. Para que tu maquillaje quede impecable debes tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

Exfoliar: Antes de ponerte labial, retira cualquier pellejito o resequedad para que el color se deslice mejor y quede parejo.

Antes de ponerte labial, retira cualquier pellejito o resequedad para que el color se deslice mejor y quede parejo. Hidratar: Aplica un bálsamo humectante para suavizarlos y crear una base lisa que ayude a que el maquillaje luzca mejor.

Aplica un bálsamo humectante para suavizarlos y crear una base lisa que ayude a que el maquillaje luzca mejor. Definir el contorno: Usa un delineador parecido al tono de tu labial para marcar la forma de tus labios y evitar que el color se salga con el paso de las horas.

Usa un delineador parecido al tono de tu labial para marcar la forma de tus labios y evitar que el color se salga con el paso de las horas. Aplicar el color con precisión: Para un acabado más pulido y duradero, aplica el labial con ayuda de un pincel. Si buscas un efecto brillante e hidratado, puedes optar por un bálsamo o gloss. Y si prefieres unos labios con apariencia terciopelo un labial matte es la mejor opción.

Para un acabado más pulido y duradero, aplica el labial con ayuda de un pincel. Si buscas un efecto brillante e hidratado, puedes optar por un bálsamo o gloss. Y si prefieres unos labios con apariencia terciopelo un labial matte es la mejor opción. Haz que dure más tiempo: Cuando termines la primera capa, presiona suavemente los labios sobre un pañuelo desechable y luego aplica una segunda pasada. Esto ayudará a fijar mejor el color y mantenerlo intacto por más tiempo (también puedes poner un poco de polvo suelto para sellar el color).

Labial fucsia|Pinterest

Después de conocer cómo elegir el tono ideal y aprender a combinarlo de forma equilibrada en labios y ojos, ya cuentas con todo lo necesario para llevar esta tendencia con seguridad y estilo.

