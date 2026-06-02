Cómo maquillar ojos redondos y saltones para que luzcan bonitos

El maquillaje se ha transformado en una herramienta que ayuda con la expresión personal, cuidado y bienestar psicológico. Los expertos en belleza remarcan que va mucho más allá de la vanidad o de cumplir con estándares estéticos.

Noticias Tabasco del 29 de marzo 2026

Esto explica en parte porqué se han multiplicado los productos en el mercado y que cada vez más personas elijan maquillarse sin la necesidad de aguardar a una ocasión especial. En este punto, la idea es verse siempre bien, pero por una cuestión netamente personal.

Maquillaje según el tipo de ojos

Desde el rubro precisan que las técnicas de maquillaje varían significativamente según la anatomía de los ojos, ya que su estructura ósea, la forma del párpado y la distancia entre ellos determinan cómo interactúan la luz y la sombra en el rostro.

Al respecto, fuentes analizadas por Gemini (Inteligencia Artificial) señalan que el objetivo principal de estas adaptaciones es armonizar las proporciones faciales, utilizando tonos oscuros para dar profundidad o disimular volúmenes prominentes, y tonos claros o satinados para resaltar áreas hundidas o generar una ilusión de mayor amplitud.

¿Cómo maquillar ojos redondos?

Por lo señalado anteriormente, hay que tener en cuenta que al modificar la dirección, el grosor y el difuminado de las líneas y los pigmentos, se logra corregir visualmente la simetría y transformar la expresión de la mirada de manera personalizada.

Por lo tanto, en esta ocasión, maquillar unos ojos redondos y saltones (o prominentes) es una excelente oportunidad para jugar con las sombras y las líneas. Gemini pone de relieve que el objetivo principal es alargar visualmente el ojo hacia los extremos (efecto foxy o almendrado) y darle profundidad al párpado para que no parezca tan hacia adelante, motivo por el cual nos comparte el paso a paso y los mejores trucos profesionales para lograr un look espectacular:

La preparación - Aplana el volumen visual: Antes de dar color, es clave unificar el tono del párpado. Los ojos saltones a veces reflejan demasiada luz en el centro, lo que los hace ver más prominentes.



Aplica un corrector mate: Usa un corrector de tu tono de piel (evita los que son muy iluminadores o claros) en todo el párpado y séllalo con polvo traslúcido mate.

El juego de sombras - Crear profundidad: La regla de oro aquí es evitar los brillos en el centro del párpado móvil, ya que el brillo aporta volumen. En su lugar, optaremos por la técnica de la "V" externa.



Tono de transición: Aplica una sombra marrón clara o beige de acabado mate en la cuenca del ojo, extendiéndola un poco hacia la sien (hacia afuera y arriba) para empezar a rasgar la mirada.

Sombra oscura (El truco clave): Usa una sombra marrón oscura, negra o gris mate en el tercio exterior del ojo. Dibuja una especie de "V" acostada ($>$ o $<$) apuntando hacia el final de tu ceja y difumínala muy bien. Esto genera profundidad y "hunde" visualmente esa zona, restando prominencia.

Párpado móvil: Mantén el centro del párpado con un tono neutro y estrictamente mate.

El delineado - Alargar y achicar: El eyeliner es tu mejor aliado para transformar la forma del ojo redondo.



Línea superior: Empieza el delineado muy fino desde el lagrimal y ve engrosándolo únicamente en el último tercio del ojo, estirando la colita hacia afuera de forma recta o ligeramente ascendente. Evita hacer la línea gruesa en el centro del ojo, ya que eso lo redondearía más.

Línea de agua (Imprescindible): Usa un lápiz negro o marrón oscuro en la línea de agua superior e inferior. El color oscuro dentro del ojo hace que visualmente se reduzca su tamaño y se vea más enmarcado y misterioso.

Máscara de pestañas con dirección: La forma en que aplicas el rímel puede cambiarlo todo.

