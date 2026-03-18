El maquillaje que favorece a piel morena en primavera

El maquillaje ideal que favorece la piel morena durante la temporada de primavera 2026 es aquel que permanece dentro de las tendencias del momento, pero también se adapta para resaltar la calidez natural de la tez, sin perder el brillo ni lucir demasiado grasa.

El tipo de estilo que está dominando actualmente es el que ilumina las zonas que tienen un brillo natural y se enfoca en tonos cálidos que contrasten con el bronceado. Hoy te presentamos los colores clave de la temporada, así como la forma en la que puedes lucir espectacular.

Este maquillaje favorece a la piel morena en primavera

Empecemos con los colores y tonos clave de la temporada, que en pieles morenas puede cambiar dependiendo del producto y del gusto de cada persona, además de la imagen que se desee proyectar.

A grandes rasgos, para las zonas de los ojos y las sombras se prefieren colores bronces o cobrizos para iluminar. Mientras que los tonos rosados, naranjas y corales son más juveniles, vibrantes y primaverales.

Las sombras lucirán en tonos bronce o rosas, para un toque más primaveral|Pinterest: Made with Google AI

En los rubores o blush se recomienda evitar tonos pálidos, ya sea en rosado o en lilas fríos, ya que harán ver la tez ceniza. Lo ideal es emplear rojos ladrillo, terracota, corales o naranjas intensos, para aportar al efecto de bronceado natural.

En pieles morenas, los rubores corales intensos lucen en primavera|Pinterest

Finalmente, en los labios, los protagonistas deben ser los nudes cálidos con subtonos en café y en canela, así como los brillos labiales jugosos que están en tendencia. Aunque si se prefiere un tono más audaz, los colores coral o rojos anaranjados harán que el rostro destaque.

El gloss jugoso es tendencia en el maquillaje de labios esta primavera de 2026|Pinteres: Made with Google AI

Para preparar correctamente la piel morena en primavera, previo al maquillaje, debe colocarse una crema hidratante y protección solar. Después, el tono de la base debe ser amarillo, dorado o neutro, para evitar que el rostro se vea cenizo.

Los iluminadores en tonos oro, champaña o bronce ayudarán a la piel a un acabado más brillante y favorecedor. Mientras que los productos en crema darán el toque de efecto glow que actualmente está en tendencia.