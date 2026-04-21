Marie Kondo: “El orden en casa no se trata de limpiar, sino de hacer esto”

Marie Kondo es quizá una de las mejores expertas como consultora en organización, ya que en reiteradas ocasiones ha expresado los grandes beneficios que atrae al humano si vive en un espacio en orden, pues no solo se trata de limpiar la casa, sino de hacer otros aspectos fundamentales. Mientras que Patricia, experta interiorista, dice lo siguiente: "Un error es que un mismo espacio cumpla todas las funciones".

De acuerdo con su método KonMari, el orden es un estilo de vida y un estado de paz mental y emocional. Lo anterior, ya que después de haber limpiado sentirás una sensación de satisfacción, por lo que recomienda deshacerse de las cosas y doblar la ropa correctamente. Mientras que William H. McRaven dice que “si quieres cambiar el mundo, empieza por tender tu cama”.

Hay 7 puntos importantes para siempre tener una casa limpia y ordenada.|Pinterest

Los consejos para ordenar tu casa

La especialista y Netflix sacaron a la luz una serie titulada ¡A ordenar con Marie Kondo!, en la que la especialista comparte sus consejos para mantener una casa radiante y ordenada. En uno de los capítulos hizo hincapié en 7 consejos con el método The Home Edit.



Imaginar tu vida sin desorden y poner una meta Sacar todo lo que quieras ordenar y ponerlo a la vista Quédate con las cosas que te hagan feliz Agradecer a lo que ya cumplió su propósito Ordenar por categorías Designar un lugar específico para cada objeto, a fin de mantener el orden Pensar en el orden como un estilo de vida.

Principios básicos para ordenar el hogar

Para Marie, el “ordenar no es solo limpiar”: es una forma de transformar tu vida desde casa”, pues así lo estipula en su libro The Life-Changing Magic of Tidying Up. Sobre todo para ella, existen 6 principios básicos que toda persona debe tomar en cuenta al momento de ordenar el hogar.

