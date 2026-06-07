La forma correcta de utilizar una olla exprés como los cocineros de MasterChef 24/7

Uno de los elementos más utilizados en la cocina de MasterChef 24/7 es la olla exprés. Los cocineros del reality culinario han debido usarla en más de una ocasión, ya que se trata de utensilio con tapa hermética que cuece rápido la usar vapor a alta presión. Esta es la forma de utilizarla correctamente.

La olla exprés continúa como uno de los utensilios más utilizados en los hogares debido a su capacidad para reducir significativamente los tiempos de cocción y ahorrar energía. Sin embargo, especialistas en seguridad doméstica señalan que su uso incorrecto puede ocasionar accidentes que van desde quemaduras hasta daños materiales.

MasterChef 24/7: La forma correcta de utilizar una olla exprés

También llamada olla de presión, funciona mediante la acumulación de vapor en un recipiente herméticamente cerrado, lo que incrementa la presión interna y permite cocinar los alimentos a temperaturas superiores a las de una olla convencional. Este mecanismo acelera la preparación de legumbres, carnes y otros alimentos que requieren largas horas de cocción.



Expertos recomiendan revisar el estado de la válvula de seguridad, la junta de goma y el sistema de cierre antes de cada uso .

. Asimismo, es fundamental no llenar el recipiente por encima de los niveles indicados por el fabricante, ya que el exceso de contenido puede obstruir las salidas de vapor y generar riesgos.

Revisar las válvulas de seguridad ayuda a prevenir accidentes en la cocina.|Canva

Durante la cocción, se aconseja mantener una supervisión constante y ajustar la fuente de calor una vez que la olla alcance la presión adecuada.

También se recomienda evitar abrir la tapa mientras exista presión en el interior. Para ello, es necesario esperar a que el indicador de presión descienda completamente o seguir el procedimiento de liberación de vapor establecido en el manual del producto.

Otro aspecto importante es la limpieza periódica de las válvulas y conductos de ventilación. La acumulación de residuos puede afectar el funcionamiento del equipo y comprometer su seguridad.

Por qué en muchos retos de MasterChef los cocineros usan la olla de presión

Además de reducir el tiempo de preparación de los alimentos, el uso adecuado de la olla exprés contribuye al ahorro de gas o electricidad, por lo que es uno de los elementos de la cocina de MasterChef México 2026, y ayuda a conservar mejor algunos nutrientes gracias a los menores tiempos de exposición al calor.

Autoridades y fabricantes coinciden en que la clave para aprovechar sus beneficios radica en seguir las instrucciones de uso y realizar un mantenimiento regular. Con estas medidas, la olla exprés puede convertirse en una herramienta segura, eficiente y práctica para la cocina diaria.

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