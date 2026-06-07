¿Qué es el chile chiltepín y por qué los chefs de MasterChef 24/7 lo consideran oro culinario?

En MasterChef 24/7, un solo ingrediente puede llevar a un cocinero a la gloria o costarle el delantal negro. En las últimas semanas, hemos escuchado en diferentes ocasiones el hombre de un ingrediente recurrente: el chile chiltepín. Este diminuto fruto, apenas del tamaño de una canica, es considerado el verdadero "oro rojo" de la gastronomía mexicana, especialmente en el norte del país, donde su recolección y uso son casi una religión.

¿Cuál es el chile chiltepín? Uno de los favoritos de MasterChef 24/7

El chile chiltepín es una de las variedades silvestres más antiguas y representativas de México. Conocido también como piquín, quipín o amashito, pertenece a la especie Capsicum annuum var. glabriusculum y se distingue por sus pequeños frutos redondos o alargados, de color verde cuando están inmaduros y rojo intenso al madurar. A pesar de su tamaño, posee un sabor potente y un nivel de picor muy apreciado en la gastronomía mexicana.

Chile

Este chile crece de forma natural en regiones costeras y serranas que van desde Sonora hasta Chiapas y desde Tamaulipas hasta la Península de Yucatán. Además de su valor culinario, es considerado un importante recurso genético para la conservación y mejoramiento de otras variedades de chile, explica la página del Gobierno de México.

El chiltepín también tiene relevancia económica, medicinal y cultural. En diversas comunidades rurales su recolección representa una fuente de ingresos, mientras que en algunas tradiciones indígenas se utiliza con fines curativos y rituales. Sin embargo, la pérdida de su hábitat natural ha puesto en riesgo sus poblaciones silvestres, por lo que existen esfuerzos para promover su conservación y cultivo sustentable.

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