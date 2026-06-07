Lancer cuenta en qué trabaja y qué hace con su tiempo libre fuera de MasterChef 24/7

El ritmo dentro de las cocinas de MasterChef 24/7 es sencillamente demoledor. Por eso, cuando los aspirantes tienen un respiro de las estufas y los implacables juicios del panel, el tiempo libre se convierte en el escenario ideal para bajar la guardia y conocer quiénes son realmente cuando se quitan el delantal.

Durante este sábado de descanso, la presión cedió el paso a una charla bastante relajada entre Lancer y Camila, quienes aprovecharon el vacío de la jornada para confesar qué estarían haciendo un día como hoy si el reality no hubiera cruzado sus vidas.

¿A qué se dedica Lancer de MasterChef 24/7?

Ambos integrantes imaginaron su rutina fuera del encierro. Lancer no dudó en admitir que, de no estar compitiendo por el trofeo, lo más seguro es que este sábado lo encontrara en plena jornada laboral. Ante la curiosidad de Camila, quien quiso indagar más sobre su vida detrás de las cámaras, el cocinero reveló su faceta más artística y empresarial: es dueño de un estudio fotográfico.

Lancer y Camila

Lejos de los sartenes, el día a día de Lancer transcurre entre cámaras, luces y pantallas. Según detalló, en su estudio realiza todo tipo de producciones, aunque confesó que su verdadera especialidad y el fuerte de su negocio son las sesiones de modelaje.

Esta revelación dejó ver el ojo estético que el participante suele plasmar en el emplatado de sus creaciones culinarias, demostrando que la composición visual es una constante en su vida.

Camila habla acerca de su vida fuera de MasterChef 24/7La respuesta de Camila sirvió para marcar un contraste total y recordar la importancia de las cosas simples que el encierro les ha arrebatado. Para ella, un sábado ideal fuera de la competencia no tiene nada que ver con el trabajo, sino con el descanso absoluto y los afectos.

Camila relató con cierta nostalgia que, en un fin de semana normal, su prioridad sería despertar tarde junto a su novio y salir sin prisas a disfrutar de unos buenos tacos de barbacoa. Para rematar el día, su plan perfecto continuaría al caer la tarde, reuniéndose con su grupo de amigos para pasar horas entre risas y juegos de mesa. Dos mundos distintos, el de la producción visual y el del relax hogareño, que hoy convergen en el mismo sueño de conquistar el paladar de México.