5 mascarillas para cabello corto

El cabello necesita de cuidados para poder crecer saludable, pero también para tener un aspecto brilloso y fuerte. Es por esto que los productos que utilizas deben contribuir a su cuidado.

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Para el cabello corto, las mejores mascarillas son aquellas que aportan hidratación, nutrición y brillo sin aportar peso ni apelmazar el peinado. Es por esto que te traemos las mejores opciones.

¿Cuáles son las mascarillas para cabello corto?

Las mejores mascarillas comerciales para pelo corto son las siguientes:

Garnier Fructis Hair Food Banana

Beneficio: Hidratación ligera.

Por qué es ideal: Su fórmula es 98% de origen natural y libre de siliconas, lo que evita que el cabello corto pierda volumen o se ensucie rápido. Además, funciona como acondicionador o tratamiento sin enjuague.

Moroccanoil Weightless Hydrating Mask

Beneficio: Hidratación profunda sin peso.

Por qué es ideal: Formulada específicamente para cabello fino o corto que necesita hidratación intensa pero sin efecto graso. Contiene aceite de argán que mejora la textura y el brillo notablemente.

Mascarillas que puedes usar para nutrición.|Canva

Kérastase Discipline Maskeratine

Beneficio: Control del frizz y suavidad.

Por qué es ideal: Ideal para melenas cortas con tendencia al frizz o rebeldes. Aporta movimiento y deja el cabello manejable sin restarle cuerpo

Si prefieres opciones naturales que no saturen tu fibra capilar, estas dos alternativas son perfectas:

Mascarilla de Aloe Vera y Aceite de Coco

Ingredientes: 3 cucharadas de gel de aloe vera y 1 cucharadita de aceite de coco.

Beneficio: El aloe vera hidrata profundamente con agua como activo principal, mientras que el aceite de coco sella las puntas sin apelmazar el cabello corto.

Aplicación: Mezcla bien, aplica de medios a puntas, deja actuar por 15 minutos y enjuaga con abundante agua tibia.

Mascarilla de Yogur y Miel



Ingredientes: 4 cucharadas de yogur natural y 1 cucharada de miel.

Beneficio: El yogur aporta proteínas y ácido láctico que limpian suavemente el cuero cabelludo, y la miel retiene la humedad natural.

Aplicación: Aplícala sobre el cabello húmedo por 20 minutos y lava con tu champú habitual.

La mascarilla de yogur, plátano, miel y aceite de oliva es muy fácil de hacer|Canva

Consejo de aplicación para pelo corto

Para evitar que el cabello se vea grasoso o aplastado, aplica la mascarilla únicamente de medios a puntas (o a un centímetro de la raíz) y enjuaga minuciosamente con agua tibia.