7 diseños para transformar tu cocina pequeña en moderna

Tener una cocina moderna puede ser un problema cuando el espacio no es tan amplio. Sin embargo, los diseñadores tienen buenas ideas para ti para que hagas valer cada uno de los centímetros con los que cuentas.

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La idea es que puedas tener un espacio funcional, que resista, acompañe y pueda verse bien. Los colores, materiales y muebles son fundamentales para poder tener una cocina hermosa.

¿Cómo transforma la cocina pequeña en moderna?

Verde botella, oro y un arco con carácter

Una de las primeras ideas el frente continuo evita cortes torpes y transforma una pared en una pieza completa. El color verde baja el peso hacia el suelo, los módulos dorados van a elevar la mirada y la aplicación de un arco negro transforma la visual.

Azul cielo entre columna y mesa curva

Si tenemos una columna puedes usar el azul pálido en muebles, salpicadero y paneles altos con una gran calma. Entre los diseños de cocinas pequeñas modernas, este caso tiene una virtud especial: acepta el obstáculo y lo vuelve parte del guion. SI agregas una mesa curva vas a suavizar el recorrido.

Bajo el techo inclinado, una cocina pop

Quienes cuentan con un techo inclinado, puedes colocar una pared azul para recibir el tragaluz. Usa una madera oscura para aportar densidad, unas franjas negras y blancas que ordenan el fondo con ritmo gráfico. Los acentos rojos aparecen como botones de energía.

La línea amarilla que despierta al blanco

Utiliza dos repisas amarillas y mantén el resto en blanco. Coloca una encimera gris, un bloque de vidrio para sumar textura sin cerrar el paso de luz. Hay una idea muy útil: un solo tono bien ubicado puede cambiar el ánimo completo de un interior compacto.

La cocina que aparece al abrir dos hojas

Los muebles son importantes en la cocina. Coloca a la derecha módulos blancos que se esconden entre puertas plegables y resuelven una zona de trabajo mínima con limpieza impecable. A la derecha, el mármol envuelve una segunda área con mayor riqueza material.

Oliva, vidrio estriado y comedor con pulso clásico

Utiliza verde oliva para recorrer armarios altos y bajos. La piedra jaspeada aporta profundidad. El vidrio estriado separa sin borrar, así que el ambiente conserva privacidad y paso de luz al mismo tiempo. La mesa de madera, con base escultórica, termina de unir ambas funciones.

Espejos para ampliar sin derribar paredes

Por último, tenemos un espejo que refleja una forma de construir. No agrega metros reales pero sí aire, profundidad y una sensación más generosa de movimiento.