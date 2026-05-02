¿Resilencia o resiliencia? La RAE da su veredicto final de cómo escribirlo

La RAE ha aclarado varias palabras que comúnmente las personas relacionan como acertadas, pero la realidad es que son equivocadas o que simplemente son modismos que se quedan por siempre, como lo son “buenos días” o “buen día” cuando se saluda por la mañana. En esta ocasión, la academia da su veredicto final sobre cómo escribir resilencia o resiliencia.

De acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la forma correcta de escribir o hablar es resiliencia, ya que la palabra es procedente del inglés resilience y derivada del latín resiliens, -entis. Por lo anterior, lleva una “i” antes de la “e” y después de la “l”. “Quizá” o “quizás”: la manera correcta de escribirlo y el significado de cada una.

¿Por qué las personas confunden “resiliencia” con “resilencia”?

Las personas llegan a utilizar “resilencia” porque suena verosímil, ya que en el español existen varios sustantivos que terminan en “encia”, según un artículo del portal OK Diario. Debido a ello, la palabra resulta familiar y hace que se quede en el subconsciente y se relacione como la manera correcta.

La RAE establece que la manera correcta es resiliencia.|IA

En caso de que dudes sobre la manera correcta de escribirlo o decirlo, solo recuerda que el origen del adjetivo es resiliente y no resilente. De esta manera podrás decir la palabra adecuada cuando quieras describir a una persona.

El significado de la palabra “resiliencia”

La palabra tiene 2 significados diferentes. La primera de ellas es la capacidad de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa, de acuerdo con el Diccionario del estudiante de la RAE. Un ejemplo de escritura es el siguiente: “La muerte de un ser querido pone a prueba nuestra resiliencia”.

Mientras que su segundo significado se relaciona con la capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que se ha estado sometido. Por ejemplo: “El acero es un material de gran resiliencia”.