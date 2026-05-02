5 diseños de manicura gelish para uñas maltratadas

La manicura tiene una gran cantidad de diseños que ayudan a que puedas lucir manos cuidadas sobre todo cuando tienes uñas maltratadas. Es por esto que te traemos los mejores diseños.

Noticias Jalisco del 1 de mayo 2026

Para las uñas maltratadas, los mejores diseños de gelish son aquellos que disimulan las imperfecciones, no requieren limado agresivo y se enfocan en tonos naturales o suaves.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas gelish?

Si tienes uñas maltratadas puedes optar por estos diseños que te harán lucir hermosa:

Efecto lechoso (Milky Nails): Este tono blanco translúcido o rosado suave es la opción ideal porque oculta manchas, líneas y relieves de la uña natural. Da un aspecto impecable, limpio y súper saludable sin saturar la uña.

Las uñas milky son fáciles de hacer.| (ESPECIAL/Pinterest)

Minimalista con pequeños stickers: Aplica una base de gelish nude o transparente y añade pequeños detalles como flores, estrellas o corazones. Al usar stickers para uñas en lugar de pintura a mano alzada, evitas capas gruesas de esmalte y exceso de manipulación.

Manicura Francesa clásica (French): La punta blanca con una base en tono piel es perfecta porque mantiene el largo de la uña muy corto (ideal para evitar que se sigan quebrando) y las hace lucir elegantes al instante.

|Pinterest

Esmaltado degradado (Ombré suave): Un degradado sutil desde un tono nude en la base hasta un color ligeramente más oscuro o un poco de glitter en las puntas. Este diseño desvía la atención de la cutícula y la base de la uña, que es donde más se nota el daño.

Monocromático en tonos pastel: Los colores como el lavanda, menta o rosa pastel disimulan las irregularidades de la superficie. Además, el pigmento suave no requiere múltiples capas gruesas de esmalte, protegiendo la uña de una remoción agresiva en el futuro.

Uñas tonos pastel Foto Especial

Consejos para cuidar tus uñas al aplicar gelish

Las uñas maltratadas necesitan cuidados, es por esto que te recomendamos lo siguiente:

Pide una base de Biogel: Antes de tu color, solicita una base fortalecedora o de biogel para proteger y rellenar las grietas de la uña natural.

Evita el limado excesivo: Pídele a tu manicurista que no pula la superficie de la uña con limas de grano fuerte.

Mantén las uñas cortas: El largo al ras de los dedos evita que la uña débil se doble o se fracture.

Usa aceite para cutículas: Aplica aceite hidratante diariamente para nutrir la raíz de la uña y contrarrestar la resequedad del proceso