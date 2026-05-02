El baño tiene varios objetos o artículos que se pueden modificar, a fin de que el espacio quede como te lo imaginas, y una de ellas son estas 4 ideas para reemplazar la tapa del escusado por opciones minimalistas. Otro de los cambios que puedes hacer es reemplazar el espejo tradicional por 6 diseños modernos y atrevidos.

El espejo es un objeto importante en el baño, pues no solo sirve como decoración, ya que también hace que un espacio pequeño se vea inmenso al reflejar mayor luz. Por ello, se recomienda elegir uno grande, pero hay otros modelos en el mercado con los cuales se puede experimentar, como lo son estas 6 ideas. Así puedes reemplazar el bote de basura por estas 4 opciones más minimalistas.

Los espejos modernos para el baño

1. Tipo mosaico: Si bien no se trata de un espejo conformado por piezas pequeñas cuadradas o hexagonales, sí puedes tener este diseño en el marco con paneles reflectantes. Incluso, pueden ser de CDs viejos.

6 ideas para reemplazar el espejo tradicional de baño por diseños modernos|Pinterest

2. Formas irregulares: Son diseños bastante modernos y atrevidos, ya que rompen con los espejos tradicionales. Puedes elegir diferentes formas; algunas de ellas llegan a ser artísticas.

6 ideas para reemplazar el espejo tradicional de baño por diseños modernos|Pinterest

3. Iluminado: Este tipo de espejo es muy utilizado en hoteles de 5 estrellas, por lo que es un diseño que debes replicar en tu hogar. Lo mejor de todo es que la luz es suave y no deslumbra.

6 ideas para reemplazar el espejo tradicional de baño por diseños modernos|Pinterest

4. Redondo flotante: El diseño del espejo parece flotar, debido a que algunos modelos no tienen marco y otros solo una delgada línea que apenas se llega a notar. Visualmente, es uno de los diseños más limpios en el mercado.

6 ideas para reemplazar el espejo tradicional de baño por diseños modernos|Pinterest

5. Dobles: Estos espejos son ideales para los lavabos dobles. En lugar de uno grande, se opta por uno de cada lado.

6 ideas para reemplazar el espejo tradicional de baño por diseños modernos|Pinterest

6. Vidrio ahumado: Un espejo diferente, debido al tipo de vidrio, aunque tu baño se verá elegante y sofisticado.