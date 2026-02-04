Esto es el matrimonio lavanda; el término que se ha vuelto popular en las relaciones amorosas

En la actualidad las relaciones amorosas así como los matrimonios han cambiado el juego de los roles, dinámicas y papeles que cada persona que lo conforma tiene, esto debido a que con el tiempo el pensamiento de las personas se ha ido moldeando y adoptando nuevas filosofías. Sin embargo, ha resurgido el término “matrimonio lavanda”, mismo que te explicamos en qué consiste.

¿Qué es el matrimonio lavanda?

Esta unión consiste en formalizar un matrimonio por “conveniencia”; es decir, mantener una relación con el único fin de obtener beneficios. Este tipo de unión se da entre un hombre y una mujer, ninguno de ellos comparte una atracción romántica ni sexual. Por otra parte, desde los orígenes de este tipo de relación, uno de ellos suele tener una orientación sexual distinta.

¿Por qué las personas deciden tener un matrimonio lavanda?

Principalmente las personas que deciden ser parte de un “matrimonio lavanda” lo hacen para conservar una “reputación” o estatus social ya que de no conservar determinada apariencia pueden ser señalados, tener alguna afectación laboral, económica, social, política e incluso religiosa. En resumidas palabras el matrimonio lavanda pretende evitar discriminación y perdida de beneficios debido a su orientación sexual. Cabe resaltar que las personas que deciden involucrarse en dicho matrimonio lo hacen con dicha información previa y con la seguridad de que están de acuerdo con los términos de no tener una relación afectiva.

¿Por qué el matrimonio lavanda se ha popularizado entre los jóvenes de la generación Z?

Por otra parte, uno de los factores por los que las personas jóvenes deciden unirse hoy en día es por la situación económica y complicada a la que muchos se enfrentan ya que para algunos el costo de una vida de calidad, con comodidades e incluso de sostener áreas básicas como un hogar son cada vez más complicadas de cubrir, es por eso que algunas personas deciden contraer matrimonio, con tal de obtener beneficios, soportes y sobre todo una gran seguridad económica y financiera a largo plazo.

Este tema, aunque no es nuevo, ha cobrado gran relevancia, especialmente en estos tiempos modernos ya que incluso en plataformas como TikTok ha sido uno de los temas y tendencias más fuertes pues un hashtag que sobresale mucho fue el de “lavendermarriage”, traducción en en inglés de “matrimonio lavanda”.