¿Qué atletas siguen en Exatlón México rumbo a la Gran Final?

La gran final de la novena temporada de Exatlón México ya está a la vuelta de la esquina y con ella, llega el cierre de una de las contiendas televisivas más importantes de México; por ello, ahora recordaremos a los atletas que se encuentran compitiendo en la recta final.

Ahora lee: 3 juegos de mesa inspirados en K-pop Demon Hunters que te harán pasar horas de diversión en familia

Hoy martes 12 de mayo, Exatlón México está viviendo la semana final de su novena temporada, la cual ha sido señalada por los fanáticos, los atletas e incluso Rosique como la más competida de todos los tiempos. Pues a lo largo de más de 30 semanas, se han podido ver grandes muestras de resiliencia deportiva.

¿Qué atletas quedan en los últimos días de Exatón México?

Es importante señalar que la semana final de Exatlón México está comenzando y será hasta el próximo viernes 15 de mayo que podremos conocer quiénes son los atletas que se batirán en duelo por la gran victoria.

Equipo Azul

Katia Gallegos:

Evelyn Guijarro

Adrián "Mufasa" Leo

Alexis Abraham Vargas

Equipo Rojo

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Mario "El Mono" Osuna,

Especulaciones sobre la gran final de Exatlón México

Poco falta para conocer quiénes serán los atletas de alto rendimiento de la rama femenil y la rama varonil que se convertirán en los grandes ganadores de la novena temporada de Exatlón México. Los fanáticos de la recta final ya tienen a sus favoritos, pues mientras de la rama femenina las apuestas apuntan por una nueva victoria a manos de Evelyn, del lado varonil, todo parece indicar que será Leo quien se quede con la gran victoria, augurando así una final Azul.

Recuerda que puedes seguir toda la recta final de la contienda y apoyar a tu atleta favorito, solo por Azteca Uno y todas nuestras redes sociales.