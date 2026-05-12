4 formas de reemplazar las cortinas blackout pesadas por opciones más elegantes

Las cortinas blackout son una de las opciones más utilizadas para bloquear la luz y darle privacidad a las habitaciones. Sin embargo, sus telas gruesas y pesadas pueden hacer que los espacios luzcan menos modernos, además de acumular polvo con facilidad . Por eso, cada vez más personas buscan alternativas más ligeras, elegantes y funcionales para renovar sus ventanas sin perder comodidad. Las tendencias actuales apuestan por espacios más iluminados, minimalistas y con materiales naturales.

Aunque las cortinas blackout siguen siendo útiles para dormitorios o salas de televisión, existen otras opciones que permiten controlar la entrada de luz sin sacrificar el diseño del hogar. Estas alternativas ayudan a que las habitaciones se vean más amplias, modernas y aesthetic, segun recomendaciones de El Mueble.

¿Cuáles son las opciones para reemplazar las cortinas blackout?

1. Persianas sheer elegance

Este tipo de persianas combina franjas translúcidas y opacas que permiten regular la luz fácilmente. Son una de las opciones más elegantes y modernas para renovar las ventanas sin hacer cambios costosos. Además, ayudan a que las habitaciones luzcan más amplias y sofisticadas.

Persianas aesthetic.|Canva

2. Cortinas de lino

El lino es uno de los materiales favoritos en decoración gracias a su apariencia fresca y ligera. Las cortinas de lino permiten el paso de luz natural y crean un ambiente cálido, limpio y elegante. Son perfectas para salas, comedores o habitaciones con estilo Pinterest.

Cortinas de lino.|(ESPECIAL)

3. Paneles japoneses

Los paneles japoneses destacan por su diseño recto y minimalista, ideal para ventanas grandes o puertas corredizas. Ocupan menos espacio visual que las cortinas tradicionales y aportan una apariencia mucho más moderna. Además, son fáciles de deslizar y mantener limpios.

Cortinas tipo japonesas|Canva

4. Persianas de bambú

Las fibras naturales siguen dominando las tendencias de decoración. Las persianas de bambú filtran la luz de manera natural y aportan un acabado acogedor, relajante y aesthetic. Funcionan muy bien en espacios estilo boho, nórdico o minimalista.

Cortinas de bambú| Canva

¿Qué debes considerar antes de quitar las cortinas blackout?

Antes de reemplazar las cortinas blackout, es importante analizar cuánta luz y privacidad necesita cada habitación. Algunas opciones decorativas permiten mayor iluminación natural, pero no bloquean completamente la entrada de luz. Por eso, lo ideal es elegir materiales y diseños que se adapten tanto a la funcionalidad como al estilo de tu hogar.