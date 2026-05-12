José Manuel Figueroa desmiente a Imelda Garza-Tuñón; estas fueron sus pruebas

¡Los pleitos parecen no terminar! José Manuel Figueroa, frente a medios de comunicación, habla sobre el señalamiento que hizo Imelda Garza-Tuñón en su contra, dejando en claro que todo se trataba de una mentira, sorprendiendo a todos por sus comentarios.

José Manuel Figueroa explota e INSULTA a Imelda Tuñón ante la prensa; esto le dijo

Ya que explicó que tiene pruebas para desmentir todo lo que dijo la joven cantante en su contra. Te vamos a contar todo lo que se sabe sobre los hechos.

¿Qué pasó con José Manuel Figueroa?

Fue durante un encuentro con reporteros, quienes cuestionaron a José Manuel Figueroa sobre la demanda que puso en contra de Imelda Garza-Tuñón. Dentro de las pruebas que compartió, demostró que ella no se había puesto en contacto con él en redes sociales, sacando su celular para mostrar la pantalla, información que ella había asegurado su comunicación con José.

Incluso, el hijo de Joan Sebastian enfatizó que tiene el derecho de demandar a Imelda, en especial después de que ella acusara a José de abusar sexualmente de Julián Figueroa. Ya que tiene que defender a sus hermanos cuando dicen cosas de ellos.

Por lo que espera que la viuda de Julián llegue a la cárcel por todas sus mentiras, ya que no desea que en el futuro su familia pueda ser cuestionada sobre acusaciones que no son reales.

¿Qué le pasó a Julián Figueroa?

No olvidemos que Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, falleció el 9 de abril del 2023 a sus 27 años, quien fue encontrado en su domicilio sin vida, causado por un infarto agudo al miocardio, noticia que sorprendió a todos.

Dejando a su pareja Imelda Garza-Tuñón y a su único hijo. Desde entonces, la joven no ha parado de dominar los titulares de diversas disputas legales en torno a la tutela del menor, y con fuertes acusaciones que ha hecho la joven contra Julián y José Manuel Figueroa.

Por ahora hay que esperar cómo avanza el pleito legal de uno de los hijos de Joan Sebastian contra Imelda, en especial a mostrar las pruebas de ciertos comentarios realizados por ella.