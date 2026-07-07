Esta es la mejor forma de lavar el microondas sin el uso de jabón

Cuando tenemos que lavar el microondas, muchos suelen hacer uso de detergente y un poco de agua, con la finalidad de poder desprender todos los residuos de alimentos y suciedad que hay adheridos en la superficie, aunque podemos crear todo un desastre al no tener cuidado con la cantidad de agua que usamos.

Es así que te detallaremos cómo puedes hacer su limpieza sin el uso de jabón; es la mejor forma que te ayudará a eliminar toda la suciedad que pueda tener en tu interior.

¿Cómo lavar un microondas por dentro?

Para lavar el microondas sin el uso de jabón, te explicaremos la técnica para hacerlo con vapor; es un proceso muy sencillo que igualmente te favorecerá en el proceso de eliminar la suciedad. La mejor forma de hacerlo es con los siguientes pasos:

En un cuenco que puedas introducir al electrodoméstico, realiza una mezcla de una taza de agua con 2 cucharadas de vinagre blanco. Introducimos la mezcla en el microondas; a máxima potencia programamos un tiempo de 5 minutos. Al terminar el tiempo, no abras la compuerta; dejamos reposar por 10 minutos. Pasado el tiempo, sacamos el recipiente, retiramos toda la suciedad con una microfibra o esponja suave hasta retirar la mugre. Igual limpiamos el plato giratorio. No olvides secar el aparato; para ello, usa una toalla de papel seca. De todos modos, dejamos por unos 5 minutos la puerta entreabierta para ventilar su interior.

Es un hack idóneo para poder ablandar toda la mugre que está muy adherida a las superficies. Recuerda tener cuidado al retirar el plato con la mezcla, ya que podría estar muy caliente, así que procura retirarlo fácilmente con ayuda de un trapo seco.

¿Cada cuánto se debe limpiar el microondas?

La frecuencia con la que debemos lavar el microondas va a depender del uso que le demos. Si se usa a diario, entonces se recomienda hacer una limpieza rápida a la semana, y al mes deberemos hacer el proceso anterior al mes, ya que lograremos hacerlo a profundidad y sin el uso de jabón.

Usando la mejor forma, lograremos eliminar toda la suciedad adherida, logrando ablandarla con facilidad y eliminando los malos olores que se acumulan, así que no dejes pasar la oportunidad de aprovecharlo al máximo.