MasterChef 24/7: así quedaron los grupos y sabotajes para la gala de hoy martes 7 de julio

Este martes 7 de julio, los cocineros de MasterChef 24/7 volverán a vivir una gala de "Beneficios y Castigos". Para organizar la cocinada de esta noche, Carmen, la portadora del "Pin del Chef" debió seleccionar a los concursanetes que conformarían cada grupo, mientras que Antrax, al ser el ganador del reto exprés de este día, eligió a los que recibirán sabotajes.

Así quedaron los grupos en MasterChef 24/7 para la gala de esta noche

"Carmen, tu como ganadora del pin del chef, tienes un privilegio: organiza dos grupos, uno de 8 integrantes que cocinará con air fryer y otro de 7 que cocinará con waflera", fue la instrucción que recibió la concursante. Además, se le recordó que de los equipos organizados saldrán los capitanes, quienes tendrán la posibilidad de subir al balcón con otros miembros.

Aunque en un primer momento la concursante originaria de Tijuana había elegido cocinar en el grupo de 7 integrantes que van a cocinar con waflera, finalmente cambió su decisión y se pasó al otro equipo, cambiando su lugar con Camila. Finalmente, así quedaron los grupos en MasterChef México 2026 para la gala de este martes.

Grupo air friyer:



Ramahá Luis Jazmín Antrax Emmanuel Ixdit Flor Carmen

Grupo waflera:



Claudia Julio Michelle Daniela Nora Lancer Camila

A quiénes eligió Antrax para el sabotaje de este martes 7 de julio

Además de la elección de cocineros para los grupos, Antrax, que fue la concursante que ganó el poder del sabojate en el reto exprés de este 7 de julio, seleccionó a Carmen y Luis del grupo de air fryer para cocinar con una desventaja que se dará a conocer en la gala de hoy martes 7 de julio en MasterChef 24/7. Mientras del grupo de waflera eligió a Nora y Claudia.

Antrax fue el encargado de elegir a los cocineros que recibirán sabotaje esta noche.

Recordemos que esta noche se decidirán quienes serán los dos capitanes de la semana en MasterChef 24/7, quienes liderarán la próxima batalla por equipos del miércoles. Los ganadores deberán demostrar que son los mejores cocineros, con platillos que cumplan con todo lo que indican los Chefs de la competencia: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso "Poncho" Cadena.

Además, habrá un tercer y último capitán, que será seleccionado por el público a través de las votaciones que se pueden realizar en el sitio oficial del reality.

La gran ventaja de ser capitán es no ir a reto de eliminación en MasterChef México 2026 y elegir a dos concursantes más que suban al balcón, así que este título garantiza una semana más en la competencia, por lo que los cocineros que siguen en el reality culinario deberán elaborar su mejor plato y convencer a los chefs con una combinación de sabor y presentación.

No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.