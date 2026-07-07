6 manualidades de Peach, la princesa de Super Mario Bros; ideas para hacer figuras con materiales fáciles de conseguir

Aunque no es precisamente la protagonista, la Princesa Peach es uno de esos personajes de videojuegos icónicos desde hace décadas y amados por millones de fans. Si conoces a uno de esos fans, entonces le van a gustar mucho las manualidades de Super Mario Bros que a continuación te mostraremos. Además de lucir increíbles y ser originales, requieren pocos materiales para lograrse.

Estas manualidades pueden ser un excelente regalo de cumpleaños o de fin de ciclo escolar. En la mayoría de los casos, también se pueden hacer en familia.

5 manualidades de Super Mario Bros; aprende a hacer muñecas de Peach

1. Muñeca de papel

Comenzamos con una manualidad que puede convertirse en un gran detalle para regalar hecho por ti mismo. Es una plantilla para imprimir y dar forma a una muñeca de papel de la Princesa Peach, mediante piezas recortables con pestañas para unir.

2. Corona de papel

A tu hija, sobrina o prima pequeña le puede completar perfectamente su disfraz esta manualidad. Es una diadema con una corona de la Princesa Peach, hecha de piezas de papel. La plantilla se puede descargar de manera gratuita.

3. Amigurumi de la Princesa Peach, una de las más tiernas manualidades de Super Mario Bros

No podía faltarnos una muñeca de crochet de la Princesa Peach, y aquí tenemos un patrón gratuito para tu creación. Es un amigurumi de cuerpo completo y con un acabado muy tierno.

4. Tarjeta de felicitación

Esta es una de las manualidades de Super Mario Bros en las que puede participar toda la familia. Se trata de una tarjeta de felicitación con el personaje de Peach. Esta es solo una idea, que puede adaptarse con tu propia creatividad.

5. Muñeca hecha de cubitos

Con mucha paciencia, empeño y habilidad con las manos, puedes dar forma a una muñequita de la Princesa Peach hecha a partir de cubitos de papel. En este video puedes ver el proceso.

6. Cajitas sorpresas

Para una fiesta de cumpleaños o para regalar en una fecha especial, esta plantilla te puede servir para hacer cajitas sorpresa con temática de la Princesa Peach.