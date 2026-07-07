3 juguetes caseros inspirados en Peppa Pig usando ropa vieja y materiales reciclados

Darle una segunda vida a lo que ya no usas es una excelente manera de aprovechar los recursos y reducir la basura que generamos. También puede ser una opción para ahorrar dinero y darle un rato de diversión a tus hijos haciendo llamativos juguetes inspirados en sus caricaturas preferidas, como Peppa Pig que todos los pequeños aman.

Los 3 tipos de juguetes hechos en casa que solo necesitan materiales reciclados

Títeres de tela con calcetines viejos y botones descosidos. Las marionetas son súper divertidas y garantizan horas de diversión contando historias fantásticas. Y qué mejor que darle vida a estos simpáticos muñequitos sin tener que gastar ni un solo peso, sino aprovechando todas las prendas que estabas a punto de tirar para transformarlas en juguetes de Peppa Pig artesanales. Vas a necesitar retazos de tela rosa, roja y blanca. Hilos y agujas para las costuras y un par de botones viejos para la boquita. Solo tienes que darle forma tomando como referencia una imagen descargable de internet. Si quieres que queden suavecitos, puedes rellenarlos con la misma ropa reciclada. 3 modelos de juguetes de Peppa Pig hechos con materiales de segunda mano y sin gastar|Pinterest

Pelota sensorial de Peppa Pig. Los juegos y las actividades que estimulen los sentidos son fundamental para el desarrollo de los niños, ya que es una forma de ayudarlos a que interctuen mejor con el mundo y comprendan todas las cosas que los rodean, según un artículo de la ORG Action for Childrens. Así que una de las mejores ideas para hacer juguetes caseros de Peppa Pig, son las pelotas sensoriales que apuestan por estas actividades. Para estos modelos se requiere de una playera vieja y retazos de tela o calcetines viejos para el relleno. Con un lápiz traza un círculo amplio y recorta dos caras; luego une con puntadas invisibles y deja un espacio para poner el relleno, que en este caso igual puede ser de materiales reciclados. Para la decoración, dibuja a Peppa Pig en un trozo de cartón reciclado, recorta y pega con silicón frío. 3 modelos de juguetes de Peppa Pig hechos con materiales de segunda mano y sin gastar|Imagen creada con IA