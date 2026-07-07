¿Quién es el influencer Jorge Suárez, el novio de Paola Rojas?

En las últimas horas el nombre de Paola Rojas ha ganado los titulares luego de que confirmara públicamente su relación con Jorge Manuel Suaréz, durante un encuentro con medios la periodista expresó que llevan poco más de un mes y medio juntos y actualmente se encuentra: “emocionada, contenta y enamoradísima”.

Jorge Manuel Suaréz Azkargorta, es un empresario e influencer jalisciense conocido por mostrar un material sobre liderazgo y negocios, sin embargo, hoy acapara los reflectores por mantener un noviazgo con la conductora, quien reveló que su vínculo nació a partir de un caso de violencia que ambos ayudaron a visibilizar.

¿Quién es Jorge Suaréz, novio de Paola Roja?

Jorge Manuel Suaréz Azkargorta es un empresario, consultor y creador de contenido originario de Jalisco, en redes sociales y plataformas digitales es conocido como “El Tiburón del Bajío”, donde comparte material videográfico y reflexiones sobre liderazgo, emprendimiento, economía, desarrollo profesional y análisis de negocios.

Además de su faceta como influencer, ha participado en proyectos de comunicación institucional, consultoría para empresas y campañas políticas, además de impartir conferencias relacionadas con emprendimiento y crecimiento profesional. Gracias a ello ha construido una comunidad interesada en temas de desarrollo y economía.

Aunque su actividad digital es constante y reconocida, su aparición con Paola Rojas ha llamado la atención luego de que ella confirmará que atraviesan una etapa de felicidad e incluso, reveló que sus hijos ya lo conocen y han convivido, ya que una vez que empezó a especularse su relación, ella decidió adelantarse y hablar con ellos, al tener esta charla y convivencia “les cayó muy bien”.

El insulto jamás ha sido un argumento; es el certificado de defunción de la inteligencia. pic.twitter.com/ecqCK9H1tT — Jorge Manuel Suárez Azcargota (@SUAREZDEJALISCO) June 30, 2026

¿Cómo se conocieron Paola Rojas y Jorge Suárez?

Durante el encuentro con medios, Paola Rojas indicó que conoció a Jorge Suaréz mientras investigaban un caso de agresión contra una menor de edad para uno de sus espacios informativos.

La conductora explicó que encontró un video publicado por el creador de contenido y se puso en contacto con él para solicitar el material y difundir el caso en televisión. Jorge no solo le compartió las imágenes, sino también información que ayudó a ampliar la cobertura del caso.