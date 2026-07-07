7 cortes de pelo que ayudan a controlar el exceso de volumen a tu melena
Si tu cabellera tiene demasiado volumen y ya no sabes cómo controlarla, deberías probar con los cortes de pelo que estilizan al instante y están en tendencia 2026.
Tener una melena con muchísimo volumen es una gran ventaja, pero también puede convertirse en todo un desafío al momento de peinarlo. La buena noticia es que no siempre se tiene que recurrir a herramientas de calor para estilizarlo, sino que también hay cortes de pelo que minimizan el efecto "esponjado" y hacen que sea mucho más manejable.
Los 7 mejores cortes de pelo para mujeres con mucho volumen: están en tendencia 2026
- Long bob degrafilado. El "lob" es una variación del clásico bob, que conserva su silueta recta pero a una altura a los hombros. Aquí el secreto para minimizar el friz es degrafilar un poco la parte de la caída y las puntas, ya que esto reduce el peso y hace que sea fácil de peinar.
Capas internas. Si sientes que las capas pronunciadas son muy arriesgadas para ti, entonces puedes probar la versión de "capas internas" o "escondidas". Como su nombre lo dice, en el exterior conservan una silueta básica, pero justo en la parte del centro, estos cortes de pelo tienen unas cortinas ligeras que ayudan a aligerar el volumen.
- Capas largas. Para nadie es un secreto que los cortes de pelo en capas no pasan de moda y tienen la ventaja de que se adaptan a diferentes largos y texturas. Por ejemplo, están los peinados clásicos que llevan capas largas para conservar la longitud, pero ir quitando peso en la coronilla y la zona descendente, que es donde suele crearse el tan temido efecto "esponjado".
Bixie. Para las que tienen un estilo mucho más atrevido y apuestan por las cabelleras cortas, entonces el bixie es la mejor opción. Esta es una combinación muy sutil del bob tradicional y el pixie, que unen siluetas manejables y con zonas de poco volumen para que la cabellera no se vea pesada.
- Shaggy largo. Siguiendo con los cortes de pelo llamativos que están en tendencia este 2026, el shaggy largo es una alternativa sumamente favorecedora. Todo porque cuenta con capas asimétricas que aportan textura, pero no volumen y da la apariencia de una melena radiante.
Corte U con cortinas ligeras. Si no eres fan de los cortes rectos porque sientes que son aburridos, entoces los peinados en U podrían convertirse en tus nuevos favoritos. Estos peinados sustituyen la famosa caída horizontal por una silueta ligeramente curva en las puntas, lo que le da equilibrio a todo el pelo.
- Corte tipo mariposa. El "butterfly cut" es uno de los cortes de pelo más famosos del momento y lleva ya varios meses dominando las tendencias de belleza en este 2026. Y así como hay quienes lo eligen porque cuando se peina con aire caliente aporta movimiento, también están las mujeres que confían en él porque sus capas reducen visualmente el volumen, sobre todo en estructuras onduladas o ligeramente rizadas.