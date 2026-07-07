7 cortes de pelo que ayudan a controlar el exceso de volumen a tu melena

Tener una melena con muchísimo volumen es una gran ventaja, pero también puede convertirse en todo un desafío al momento de peinarlo. La buena noticia es que no siempre se tiene que recurrir a herramientas de calor para estilizarlo, sino que también hay cortes de pelo que minimizan el efecto "esponjado" y hacen que sea mucho más manejable.

Los 7 mejores cortes de pelo para mujeres con mucho volumen: están en tendencia 2026