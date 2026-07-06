Cuál es el mejor lugar para colocar un vaso con agua y sal, según el Feng Shui

El ritual del vaso con agua y sal es muy sencillo de hacer, ya que con estos elementos podremos usarlo para purificar los espacios y proteger tu hogar de energías negativas que quieran llegar a ti, pero para activar su poder es necesario colocarlo en el mejor lugar de tu hogar.

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Es así que te vamos a explicar dónde colocar esos elementos, según el Feng Shui, con la finalidad de activar todos sus poderes. Anota todos los consejos que te vamos a compartir al respecto.

¿Dónde colocar el vaso con agua y sal?

Considerando que el ritual del vaso con agua y sal tiene poderes de protección y purificación, es fundamental colocarlo en el mejor lugar de la casa. Por lo que se recomienda colocarlo en la puerta principal; esto se debe a que es la zona por la que la energía vital ingresa, logrando que todo lo malo sea absorbido y no ingrese a tus habitaciones.

Preferentemente, busca un espacio en el interior de tu casa que quede cerca de la entrada, intentando que no obstaculice el ingreso o movimiento. Para mantener un buen flujo energético, es fundamental tener orden y limpieza en los alrededores para que la energía positiva llegue a todos lados con facilidad, según el Feng Shui.

Otros buenos espacios en los que puedes colocarlo son las esquinas, ya que son lugares donde la mala energía suele estancarse con mayor facilidad. Otra opción para colocarla es a un lado de la cama, con la finalidad de poder dormir mejor.

¿Cómo se hace el ritual del vaso de agua con sal?

Aunque es importante colocar el ritual del vaso de agua con sal en el mejor lugar, también es importante hacerlo correctamente para purificar y proteger nuestros espacios. Para activar los poderes, deberás hacer lo siguiente, según el Feng Shui: