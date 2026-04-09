Estos son los mejores cortes y peinados para las canas

Durante mucho tiempo las canas han sido ocultadas mediante tintes, pero en la actualidad las mujeres deciden lucirlas de la mejor manera. Es por esto que los expertos recomiendan los mejores cortes y peinados para llevarlas de manera elegante.

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Cuando se trabaja con las canas pues los expertos tienen en cuenta la estructura, textura y acabado. El objetivo no es transformar el cabello sino potenciar sus características naturales.

¿Cuáles son los mejores cortes y peinados para canas?

Para lucir tus canas de la mejor manera, tienes que tener en cuenta lo siguiente:

Bob pulido: precisión y brillo como base

Sin dudas, el bob sigue siendo uno de los preferidos para lucir el cabello canoso, sobre todo si se va a trabajar con líneas limpias y bien definidas.

Su principal ventaja técnica es que aporta estructura, controla el volumen y potencia el brillo natural del gris.

Pixie cut: control de textura y personalidad

Aqui nos encontramos con el pixie que es una gran opción para las personas que buscan comodidad sin renunciar al estilo.

El corte en cuestión permite que puedas jugar con volúmenes, modular la textura y adaptar el look a la morfología del rostro

Corte shag: volumen controlado para cabellos finos

Llegamos al corte shag que es muy beneficioso para aquellos cabellos canosos que tienen poca densidad.

Gracias a sus capas desestructuradas, este corte genera volumen, aporta movimiento y suaviza facciones.

Melena larga con capas: gestionar peso y caída

Ten en cuenta que el cabello canoso funciona perfectamente, pero necesita del control. Las capas son ideales para evitar un efecto plano, reducir peso y mejorar la caída

Ondas suaves: dimensión y luminosidad

Por último, tenemos este estilo que cuenta con ondas suaves que es una de las mejores técnicas para trabajar el cabello canoso.

Este estilo lo que hace es aportar dimensión, dinamismo y un efecto óptico de mayor densidad.