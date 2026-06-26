Estos son los mejores cortes de pelo “cloud cut” que te harán lucir hermosa

Constantemente vemos que las tendencias en cabello van cambiando por lo que ahora nos encontramos con el cloud cut. Esos cortes de pelo aportan volumen y tienen la posibilidad de adaptarse a cualquier rostro.

Si quieres probar con estos estilos pues te dejamos las 5 versiones para destacar tus facciones con capas suaves y estratégicas. Verás como tu rostro se beneficia completamente.

¿Cuáles son los mejores estilos cloud cut?

Long bob "cloud cut"

El cloud cut se combina perfectamente con el long bob ya que combina volumen y movimiento para crear un look equilibrado.

Mariposa "cloud cut"

Luego nos encontramos con el corte mariposa se caracteriza por su estructura en capas estratégicamente distribuidas. Aquí se combinan mechones más cortos alrededor del rostro y capas largas en el resto del pelo. Este efecto despeinado es perfecto.

Midi "cloud cut"

En este caso tenemos un corte que suele ubicarse entre la mitad del cuello y los hombros, convirtiéndose en una versión discreta del "cloud cut". La ventaja es que permite realizar ajustes con facilidad si el resultado no te dejó satisfecha.

French bob "cloud cut"

Acá nos encontramos con un corte que va a la altura de la mandíbula, las puntas son ligeramente redondeadas hacia el interior y puede combinarse con flequillo recto hasta las cejas. Obtendrás un look elegante y práctico para peinar.

Wolf "cloud cut"

Por último, tenemos este estilo desenfadado al alternar capas irregulares. Por lo general, se realizan en los laterales y en la parte trasera de la cabeza para construir el volumen.

Estos estilos son de fácil mantenimiento, pero debes prestarle atención para mantener el volumen y movimiento. Los expertos recomiendan utilizar productos específicos para controlar el frizz y texturizar el pelo, como espumas y cremas que definan su forma esponjosa.