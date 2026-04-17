Los 3 mejores cortes de pelo para hombres que son tendencia

Un corte de pelo tiene que ser bien elegido debido a que puede favorecer o causar todo lo contrario. Es por esto que te vamos a contar las tendencias que se han impuesto para los hombres.

El cuidado del cabello es importante ya que también es reflejo de tu imagen y aspecto, los cortes de pelo ayudan a conservar la salud del mismo. En 2026, las tendencias masculinas apuntan a estilos que mezclan lo retro con lo moderno.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para hombres?

En esta temporada 2026, hay cortes que se imponen como los más elegidos para los hombres, ya sea por su comodidad o estilo. Los tres que se destacan son:

Raya al medio con onda

Este es uno de los mejores estilos ya que se va reinventando. Lo importante es marcar bien la división, manteniendo los costados prolijos y un poco de cuerpo en la parte superior. Es esa mezcla justa entre lo clásico y lo actual que te hace ver impecable sin parecer que te esforzaste demasiado.

Efecto Wet o Slicked Back

Luego nos encontramos con un corte con más presencia. Aquí el pelo va hacia atrás con un acabado pulido, pero con movimiento natural. Es un estilo con mucha personalidad, perfecto si quieres proyectar seguridad tanto en la oficina como en una salida.

Desgastado con volumen (Undercut)

Por último, tenemos este estilo que es más urbano. Se trabaja con los laterales bien rebajados y una parte superior más larga y con mucha textura. Ideal para quienes prefieren un look con movimiento y fácil de peinar.

Si no sabes cómo elegir bien tu corte de pelo, ten en cuenta lo siguiente:

Fino o liso: es clave elegir un corte que le sume textura a tu pelo. Además, puedes usar un spray de sal o polvo para que tenga más cuerpo.

Pelo grueso o con mucho volumen: lo mejor es optar por cortes que ayuden a reducir el exceso de volumen y fijaciones que controlen sin dejar efecto casco.

Pelo ondulado o con rulos: es necesario definir el rizo sin apelmazar y pedir un corte que no le quite la forma al pelo.

Entradas: es clave elegir por cortes que no requieran volumen excesivo y que los lados de la cabeza sean con pelo más corto.