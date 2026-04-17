Esta es la forma sencilla de perder grasa abdominal

La grasa abdominal es uno de los problemas que más molesta a las personas, pero no se le da la importancia necesaria para eliminarla. Es por esto que te vamos a mencionar los factores claves que debes tener en cuenta para poder combatirla.

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Esto no es un simple cambio estético, sino que la grasa abdominal contribuye a la presión arterial, a niveles elevados de azúcar en la sangre y problemas relacionados con el colesterol.

¿Cómo disminuir la grasa abdominal?

Evita cenar justo antes de la hora de dormir

Los expertos recomiendan no comer entre dos a tres horas antes de irse a dormir. Ten en cuenta que los alimentos que se consumen de día son transformados en energía para las actividades diarias.

Sin embargo, los alimentos consumidos por la noche no funcionan de la misma manera. Es por esto que se almacenan en el cuerpo y conduce al aumento de peso.

Adopta una dieta equilibrada

Es importante que consumas alimentos ricos en fibra para sentirte saciado. Además, el tránsito de los alimentos del estómago a los intestinos se ralentizará.

Consume alimentos variados.

También debes incorporar proteínas a tu dieta. Te ayudan a sentirte saciado por más tiempo y reducen los antojos. Las proteínas fortalecen los músculos, aceleran el metabolismo y aumentan tu capacidad para quemar calorías.

Evita los alimentos ricos en carbohidratos altamente procesados y refinados

En este grupo nos encontramos con el consumo de pan regular, papas fritas, aperitivos salados, etc. Estos se digieren rápidamente y pueden provocar un aumento repentino en los niveles de azúcar en la sangre.

En lugar de estos alimentos procesados, opta por opciones saludables, tales como pan integral, aperitivos horneados o ligeramente fritos, frutas y frutos secos.

Duerme lo suficiente

Cuando una persona no duerme bien pues siente deseos de comer más. La grelina -una hormona producida por el estómago que estimula el hambre- aumenta cuando la calidad del sueño es deficiente. Así también es importante prestar atención al estrés.

Descansa lo suficiente.

Haz ejercicio

Por último, tenemos que tener en cuenta el ejercicio físico que ayuda a quemar calorías. Esto contribuye a reducir la grasa corporal, particularmente aquella que se acumula alrededor de la zona media del cuerpo.