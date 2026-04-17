5 diseños de uñas coreanas que son tendencia

La manicura coreana es una de las más utilizadas en la actualidad ya que son preciosas. Podemos encontrar una gran cantidad de diseños, pero todos mantienen la delicadeza y la elegancia. Si bien son estilos brillantes pues no son exagerados.

Al Extremo | Programa 16 de abril del 2026

Estos diseños cuentan con acabados vidriosos, sus colores hipnóticos y sus decoraciones divertidas y brillantes. Ante esto es que te vamos a mostrar los mejores estilos para lucir.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas coreanas?

Jugosos tonos pastel

No caben dudas, de que los tonos pastel son ideales para la primavera. Aquí encontrarás colores rosas, azules, verdes y cremas que se inundan de un extra de brillo, las uñas parecen cargadas de agua y es algo que caracteriza mucho las manicuras coreanas.

Delicado diseño primaveral

Luego tenemos estos diseños increíbles que están conformados por flores y cuadrados que son similares a los de manteles de picnic. Es un diseño primaveral y muy delicado que se integra fácilmente.

Jelly nails en tonos vibrantes

Las jelly nails son un clásico de la manicura coreana porque tiene un acabado efecto gelatina que luce translúcido y ultra brillante. En el caso de que no quieras usar el mismo tono puedes jugar con un par de colores y lograr un resultado más minimalista.

Microcristales minimalistas

En este caso los detalles no pueden faltar sobre todo si se trata de cristales y perlas. Estos aportan textura y un efecto 3D precioso y diseños como este se llevan todas las miradas y realzan las manos manteniendo un equilibrio entre la base natural y los adornos.

Uñas con efecto acuático

Por último, tenemos este diseño que está inspirado en la tonalidad del mar y esos hermosos reflejos que se originan sobre el agua cuando caen los rayos del sol. Nada más refrescante que esta manicura en tonos verdes, grises y azules, ideal para una manicura original, divertida y elegante.