Estos son los mejores diseños de uñas de primavera para lucir elegante

La primavera nos invita a que nuestra manicura sea más colorida y elegantes. En esta oportunidad nos traen combinaciones inesperadas, pero sin dejar de ser sofisticada y moderna.

Al Extremo | Programa 26 de marzo del 2026

En este 2026 se combinan los clásicos como el glitter, las líneas o los efectos tornasolados. Cabe destacar que la base está en el equilibrio por lo que no se debe caer en el exceso. Se verán mucho las bases neutras con gemas delicadas, líneas curvas fuera del centro o velos de brillo sobre tonos pastel son algunos de los recursos más vistos.

¿Cuáles son los diseños de primavera para lucir elegante?

Uñas joya

El primero de los diseños nos trae el brillo icónico de los años 80 y 90 con un enfoque mucho más moderno y sofisticado. Es una manicura luminosa y divertida que se destaca por las micropiedras multicolor, los puntos iridiscentes y pequeños racimos brillantes se colocan estratégicamente sobre bases neutras o translúcidas.

Cabe destacar que su resultado no es excesivo, sino que busca el equilibrio. Verás que los tonos joya contrastan con fondos suaves. Es un look festivo, pero con un toque chic que lo hace perfecto incluso para estilismos elegantes.

Uñas estriadas

Aquí tenemos a las uñas estriadas que se inspira en la textura del vidrio acanalado que utiliza la arquitectura mid-century. Así obtendrás una manicura de color sólido y sofisticado.

Los expertos manifiestan que tienes que combinar una base luminosa tipo ojo de gato que se crea con esmalte magnético que refleja la luz como si fuera cristal, y la superposición de líneas translúcidas en relieve.

Uñas en espiral

Otro de los diseños consiste en una textura sedosa, elegante y con un brillo casi hipnótico. Es decir que es la versión sofisticada del esmalte con purpurina que capta la luz de todos los ángulos.

Se recomienda trabajar por secciones por lo que deberás dividirla mentalmente en tres o cuatro partes y aplicar esmalte magnético capa por capa, utilizando un imán para crear el característico efecto óptico antes de curar cada sección.

Uñas a rayas

Este es un gran diseño se destaca por los acabados mixtos y un uso más sutil del color, logrando un resultado elegante sin perder frescura. Sin dudas las líneas vuelven con fuerza.

Se apuesta por rayas metálicas ultrafinas, casi como cuchillas, inspiradas en el efecto “código de barras” popular en Corea del Sur. Por otro lado, tenemos las bandas curvas que se deslizan en diagonal sobre bases transparentes.

Uñas con animal print

Por último, tenemos el animal print en una versión sutil y sofisticada. En este caso podemos encontrar manchas de vaca o las texturas de reptil, pero en versiones muy delicadas.

Uno de los diseños protagonistas son las uñas ciervo. El estilo consiste en pequeñas manchas suaves, tonos inspirados en la naturaleza y un acabado etéreo que encaja perfectamente con la estética primaveral.