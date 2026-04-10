Estos son los mejores diseños de uñas verde

En el mundo de la manicura nos encontramos constantemente con nuevos diseños y colores que se vuelven tendencia. Así es que para esta temporada, tenemos al verde como protagonista.

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Para este 2026, el color verde se consolida como uno de los tonos más versátiles y elegantes en el nail art, desde los tonos menta ideales para un estilo clean girl hasta los profundos esmeraldas que proyectan lujo.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas verde?

El verde es un color muy bonito por lo que se pueden hacer grandes diseños con él. Así es que tenemos los siguientes estilos:

Verde Esmeralda y Dorado: Una combinación clásica que sigue vigente por su elegancia. Se utiliza mucho con efectos de papel oro, mármol o líneas minimalistas para un acabado sofisticado.

Este es un gran diseño.|Pinterest

Verde Menta y Salvia (Sage): Tonos pastel que dominan la primavera de 2026. Son perfectos para diseños con flores blancas o margaritas, aportando frescura y sutileza.

Efecto Mármol y Cromados: El verde profundo combinado con blanco y vetas doradas crea una apariencia de joya en las manos. Los acabados cromados o cat-eye en verde también ganan fuerza para eventos nocturnos.

Minimalismo Verde Oliva: Los diseños en bloque o francesas en tono oliva son la opción preferida para quienes buscan algo moderno y atrevido pero discreto

El verde es elegante.|Pinterest

En el caso de que tengas las uñas cortas, puedes utilizar los siguientes diseños:

Verde Oliva o Musgo (Sólido): Es la apuesta segura para un look moderno y minimalista. Estos tonos tierra se ven muy sofisticados en uñas cortas y redondeadas.

Micro-Francesa: En lugar de la punta blanca clásica, usa un verde vibrante o esmeralda. Al ser una línea muy delgada, hace que la uña parezca más larga.

Es una gran elección.|Pinterest

Acentos Botánicos: Un diseño de una pequeña hoja o rama sobre una base nude o transparente. Es discreto y muy de tendencia para 2026.

Puntos Minimalistas (Dot Nails): Un solo punto verde cerca de la base (cutícula) sobre una uña natural. Es el diseño más limpio y fácil de mantener.