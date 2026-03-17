¡No los deseches! 6 ideas para reciclar audífonos

Los audífonos son uno de los elementos más utilizados en la actualidad ya que nos permite poder desconectarnos mediante la música, participar de reuniones, entre otras utilidades.

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Reciclar tus audífonos viejos o dañados es una excelente manera de reducir los residuos electrónicos y darles una segunda vida creativa. Es por esto que te vamos a contar 5 ideas prácticas y originales.

¿Cómo se pueden reciclar los audífonos?

Transformar audífonos Bluetooth en audífonos con cable

Si la batería de tus auriculares Bluetooth ya no carga pero las bocinas aún funcionan, puedes reutilizar su estructura. Al retirar el módulo Bluetooth y la batería inservible, puedes soldar los cables de otros audífonos dañados directamente a las bocinas originales para seguir disfrutando de su sonido.

Joyería y accesorios con los cables

Los cables coloridos de los audífonos son materiales resistentes para manualidades:

Pulseras: Puedes trenzar los cables usando técnicas de "cola de pez" o nudos de macramé para crear accesorios únicos.

Asas decorativas: Los cables más gruesos pueden servir como asas para pequeños bolsos o porta documentos.

Utiliza tus audífonos para crear objetos.|Canva

Decoración con hilos de colores (Upcycling)

Si tus audífonos aún funcionan, pero están estéticamente desgastados o son "aburridos", puedes forrar los cables con hilos de colores. Usando nudos sencillos (como el punto de festón o formando un "cuatro"), puedes crear un protector en espiral que no solo los personaliza, sino que también refuerza el cable para que no se rompa fácilmente.

Crear un soporte o adorno para el hogar

Los audífonos de diadema (over-ear) que ya no sirven pueden transformarse en elementos decorativos o funcionales para el escritorio. Algunas personas los utilizan como base para crear soportes de celular o incluso como parte de esculturas modernas integrando otros materiales como CDs viejos o cartón.

Programas de recolección y puntos limpios

Si los audífonos están totalmente inservibles y no deseas hacer manualidades, la opción más ecológica es el reciclaje formal. Puedes llevarlos en centros de acopio o con los fabricantes.