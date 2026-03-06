Estos son los mejores maquillajes naturales para ir a la montaña

Aunque vayamos a destinos naturales, es usual que siempre queremos lucir espectaculares, manteniendo un look hermoso durante toda nuestra travesía. Ante eso, es importante conocer el lugar al que vayamos para poder usar los mejores maquillajes naturales, los cuales nos harán sentir cómodos al respecto.

Si tienes planeado ir a la montaña, entonces quédate, porque te vamos a detallar cómo debes ir maquillada, recomendaciones que te permitirán sentirte cómoda y al mismo tiempo siempre lucir bella.

¿Cuáles son los mejores maquillajes para ir a la montaña?

Considera que ir a la montaña es un paisaje en el que posiblemente vayas a estar expuesta al sol, por lo que podrías estar sudando constantemente. Ante esas circunstancias, es importante que optes por los mejores maquillajes naturales, con los que podrás sentirte cómoda y bella al mismo tiempo. Considera los siguientes aspectos:

Despídete temporalmente de las bases con cobertura alta ; mejor con ayuda del corrector, tapa todas las imperfecciones que tengas; evitarás que con el sudor se te haga una plasta y obtengas un aspecto sucio.

; mejor con ayuda del corrector, tapa todas las imperfecciones que tengas; evitarás que con el sudor se te haga una plasta y obtengas un aspecto sucio. Para los ojos, puedes optar por usar sombras marrones , similar a hacerte unos ojos ahumados; agrega un poco de rímel y un delineador negro (ambos a prueba de agua). Es todo, no debes hacerlo muy cargado.

, similar a hacerte unos ojos ahumados; agrega un poco de rímel y un delineador negro (ambos a prueba de agua). Es todo, no debes hacerlo muy cargado. ¡La protección es fundamental! No olvides cuidar tu piel con bloqueador solar; además, puedes incorporar una base ligera que tenga protector. No olvides que dichas actividades pueden resecar tus labios, así que usa humectante con protector solar.

¿Qué debo llevar de cosméticos a un viaje a la montaña?

Si dentro de un viaje planeas ir a una montaña, es importante que no llevemos todo nuestro kit de maquillaje. Antes de meter todo a tu mochila, te recomendamos que consideres ingresar cosméticos que puedas usar para varias cosas; por ejemplo, usar un paquete de sombras pequeño para ojos, rubor y contorno, o el rímel que lo uses para pestañas y las cejas.

Además, no olvides incluir en tu kit toallitas desmaquillantes, crema facial y bloqueador de sol. Considera todas las recomendaciones sobre los mejores maquillajes naturales, con los cuales vas a poder lucir espectacular y disfrutar del paseo.