Cubrir las canas desde casa puede ser una alternativa práctica para renovar el color del cabello sin necesidad de acudir a la peluquería. Sin embargo, elegir el tinte adecuado es clave para conseguir una cobertura uniforme y duradera.

Noticias San Luis Potosí del 10 de agosto 2026

Existen algunas opciones que destacan por su capacidad para cubrir las canas por completo y ofrecer un resultado parejo. Estos tres tintes pueden convertirse en aliados para quienes buscan cambiar o mantener su color desde casa.

¿Cuáles son los tintes para cubrir canas desde casa?

Cubrir las canas en casa puede ser una alternativa práctica para renovar el color del cabello sin acudir a la peluquería. Par conseguir una cobertura uniforme, es importante elegir un tinte permanente que se adapte a las necesidades del cabello y seguir correctamente la sindicaciones de aplicación.

Entre las opciones destacadas se encuentra Garnier Olia, que ofrece hasta un 100% de cobertura de canas y cuenta con una fórmula sin amoniaco enriquecida con aceites florales. Es una alternativa para quienes buscan cubrir las canas mientras aportan un acabado cuidado al cabello.

Otro de los tintes recomendados es L'Oréal Paris Excellence Crème, diseñado para proporcionar una cobertura uniforme. Su fórmula incorpora un sistema de triple cuidado que actúa antes, durante y después de la coloración.

La tercera opción es Wella Koleston, que destaca por su capacidad para cubrir las canas y ofrecer colores intensos y duraderos. Además, cuenta con un amplia variedad de tonos para elegir según el resultado que se quiera conseguir.

Antes de realizar la coloración en casa, es importante respetar las instrucciones del producto y los tiempos de exposición indicados. También se recomienda comenzar la aplicación por las zonas donde haya una mayor concentración de canas.

Por último, realizar una prueba de alergia antes de utilizar el tinte es fundamental. De esta manera, se puede reducir el riesgo de una reacción y realizar el procedimiento de forma más segura.