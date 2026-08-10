5 diseños de uñas acrílicas old money para usar y lucir una manicura elegante

Los diseños de uñas acrílicas pueden tener muchas opciones de decoraciones, pero cuando queremos usar un estilo 'old money' debemos optar por alternativas más minimalistas y discretas.

Pero no temas, ya que no deben ser estilos aburridos. Para que no te pases horas pensando en decoraciones, te dejaremos 5 opciones para lograr una manicura elegante.

5 diseños de uñas acrílicas con estilo 'old money'

En la actualidad hay una gran variedad de diseños de uñas acrílicas con estilo 'old money', por lo que puede resultar complicado escoger entre todas. Para que no se te queme tu cerebro, te dejamos 5 opciones variadas para lucir una manicura elegante, desde opciones discretas hasta algo más llamativo:

Glazed

Una decoración ideal para esas personas que no quieren ser el centro de atención, sobre un color nude pide que te coloquen el polvo perlado, el cual se frota sobre la superficie para obtener ese destello único.

Ondulaciones con brillo intenso

En cada uña pide que te coloquen líneas onduladas en diferentes colores, incluso pueden añadir algunas uñas francesas. Para darle ese toque llamativo y sofisticado, recuerda colocar un top coat con mucho brillo o puedes añadirle un extra con el efecto glazed.

Francés con un estilo más discreto

En vez de hacerte el mismo estilo francés, pide que te hagan un difuminado en la línea, haciendo que la división de colores sea menos notoria. El efecto suele conocerse como "baby boomers" para que lo pidas en tu manicura elegante durante tu visita a las uñas.

Polka Dot

El polka dot es una gran alternativa si deseas salir de los colores planos, solamente sobre un color coloca un patrón de puntos con un color que haga un buen contraste. Si quieres que el diseño 'old money' se vea más lujoso, agrégale un efecto glazed encima.

Llamativo y elegante

Dentro de los diseños de uñas acrílicas que te vamos a compartir, te dejamos un clásico estilo francés, para encima colocar varias líneas con gel 3D, las que vamos a cubrir con polvo cromático dorado para darle ese destello único.