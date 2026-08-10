Estos son los 8 colores que serán tendencia este otoño 2026

Con la llegada de septiembre, las tendencias de moda comienzan a renovarse y los colores adquieren un papel protagonista. La nueva temporada trae tonalidades capaces de trasformar los looks y darle un aire diferente al armario.

Noticias Aguascalientes del 10 de agosto 2026

Entre las propuestas clásicas y opciones más atrevidas, algunos colores se perfilan como los grandes protagonistas de los próximos meses. Estas tonalidades serán una referencia para quienes buscan actualizar sus outfits y sumarse a las tendencias del otoño de 2026.

¿Cuáles los 8 colores que serán tendencia este otoño 2026?

La llegada de septiembre marca el inicio de una nueva temporada de moda y, con ella, el regreso de tonalidades que prometen convertirse en protagonistas del otoño 2026. Este año, la paleta combina colores intensos, cálidos y neutros que pueden incorporarse tanto en prendas como en accesorios.

El color berenjena será uno de los grandes protagonistas y podrá encontrarse en versiones más azuladas o rojizas. El azul tendrá un lugar destacado desde tonalidades vibrantes hasta el clásico marino y algunas opciones con matices verdosos.

El marrón chocolate continuará entre los favoritos y será una alternativa versátil para crear looks completos o sumar pequeños detalles. Por otro lado, el blanco roto, elegido por Pantone como color del año 2026, seguirá durante los próximos meses.

El burdeos tendrá especial fuerza en los accesorios, como botas, bolsos y otros complementos. Mientras tanto, el verde oliva se presenta como una opción ideal para reemplazar al negro con algunos estilismos de entretiempo.

Las tonalidades cálidas también tendrán su momento. El terracota será una buena alternativa para quienes favorecen los colores cálidos, mientras que el rojo aportará intensidad a los looks otoñales y podrá llevarse tanto como protagonista como en pequeños acentos.

Así, estos ocho colores ofrecen distintas posibilidades para actualizar el armario durante el otoño de 2026. La clave estará en incorporarlos según el estilo personal, ya sea en prendas protagonistas o pequeños detalles.