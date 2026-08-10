Maquillaje de cejas después de los 50: el error que suma años

Después de los 50, las cejas pueden perder densidad y cambiar de forma, por lo que maquillarlas requiere algunos ajustes. Elegir la técnica adecuada es clave para definirlas sin endurecer la expresión.

Noticias Oaxaca del 10 de agosto 2026

Un pequeño error al aplicar el maquillaje puede hacer que las facciones se vean más marcadas y sumar años visualmente. Por eso, conviene prestar atención a la forma, la intensidad y la cantidad de producto utilizada.

¿Cuál es el error más común al maquillar cejas?

El error más común al maquillar las cejas, especialmente después de los 50, es marcarlas demasiado. Utilizar mucho producto, dibujar líneas muy definidas o elegir un tono excesivamente oscuro puede hacer que las cejas pierdan naturalidad y que la mirada se vea más dura.

Uno de los principales problemas aparece cuando se intenta rellenar toda la ceja de manera uniforme. En lugar de imitar el crecimiento natural del vello, esta técnica puede crear un bloque de color que endurece las facciones y suma años visualmente.

Para evitarlo, es preferible trabajar únicamente las zonas donde realmente falta densidad. El producto debe aplicarse de forma ligera y difuminarse para conseguir una transición suave entre los vello naturales y las áreas maquilladas.

También es importante prestar atención al tono elegido. Un color demasiado oscuro puede generar un contraste poco favorecedor, mientras que una tonalidad más cercana al color natural de la cejas permite conseguir un resultado más armonioso.

La forma también juega un papel fundamental. No es necesario modificar por completo el arco ni exagerar el grosor para conseguir una cejas definidas. Respetar la estructura natural ayuda a mantener una expresión equilibrada.

Finalmente, peinar las cejas después de maquillarlas permite distribuir el producto y eliminar excesos. El objetivo no es que el maquillaje sea evidente, sino conseguir unas cejas definidas, suaves y naturales que acompañen las facciones sin endurecerlas.